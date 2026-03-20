腎臟保衛戰｜四招飲食秘訣延緩腎功能惡化｜徐大基中醫師
「醫生說我腎功能衰退，難道只能等洗腎？」這是許多慢性腎臟病友的焦慮。其實，飲食正是守護腎臟的關鍵武器！透過科學調整每日餐桌，既能減輕腎臟負擔，又能延緩病情惡化。
一、精準控制蛋白質：質比量更重要
✅ 低蛋白飲食是核心原則
腎功能衰退時，過多蛋白質會產生大量含氮廢物，加重腎臟負荷。建議：
- CKD 第3-4期：每日蛋白質 = 每公斤體重 × 0.8克
- CKD 第5期/洗腎前：降至每公斤 × 0.6克
⚠️ 但需搭配足夠熱量，避免肌肉流失！
✅ 首選「優質蛋白」
將有限份量留給高生物價蛋白質：
✦ 雞蛋 ✦ 魚類✦ 低脂乳品 ✦ 雞胸肉、豬瘦肉等，避免加工肉品（香腸、火腿）及內臟類高磷食物。
二、嚴防「隱形殺手」：高磷、高鉀、高鈉
🔸 限磷行動：保住骨骼健康
腎功能下降時，磷易堆積導致骨病變。避開「磷添加物」：
✘ 碳酸飲料 ✘ 加工零食（洋芋片、泡麵）✘ 火鍋料（丸類、餃類） ✘ 奶精、可可粉
🔸 控鉀攻略：預防心律不整
嚴重高血鉀可能引發心臟驟停！高鉀地雷食物：
✘ 生菜沙拉 ✘ 香蕉、奇異果、哈密瓜✘ 番茄醬 ✘ 薯類（馬鈴薯、地瓜）
✅ 去鉀技巧：蔬菜切小段汆燙後棄湯，水果每日限1拳頭量。
🔸 減鈉關鍵：阻斷水腫高血壓
每日食鹽 < 5克（約1茶匙），謹記：
✘ 醬料（沙茶醬、豆瓣醬） ✘ 罐頭、醃漬品✘ 湯汁、滷汁 ✘ 麵線、油麵
✅ 善用香辛料：蔥薑蒜、檸檬汁、花椒提味。
三、熱量要充足：避免身體分解蛋白質
許多腎友因忌口導致熱量不足，反而加速肌肉流失！
✅ 每日建議熱量：每公斤體重 × 30~35大卡
✨ 安心補熱量技巧：
✦ 烹調用油：橄欖油、苦茶油
✦ 低蛋白點心：藕粉羹、冬粉、粉圓
✦ 糖類：蜂蜜、果糖（若無糖尿病）
四、水分管理：依排尿量彈性調整
⛔ 不是所有腎友都需限水！
- 嚴重水腫、氣喘/少尿者：嚴格限水，每日水份 = 前一天尿量 + 500~700c.c.
- 無水腫者：不需嚴格限制，還建議適當多飲水，但避免狂飲。
✅ 小口分次喝，能避免胃腸不適。
營養師小叮嚀 💡
「腎臟飲食需個體化！定期監測血鉀、血磷、白蛋白等數值，並每3個月與營養師調整計劃，才能精準延緩腎功能惡化。」
結語
腎臟病不是絕路，吃得巧比吃得少更重要。掌握「優質蛋白、限磷鉀鈉、熱量充足」三大戰略，就能為腎臟爭取更多時間。