生活 | Everything is Free in London？

據報道，英國政府或會授權包括倫敦在內的市政府，向過夜旅客徵收「過夜稅」。這令我想起多年前在倫敦的一幕。

那年夏天，我和朋友到倫敦遊玩，少不免造訪著名的大英博物館。館門前有一個守衛，我們問他哪裡購票，他皺眉（兼有點不屑，我覺得）道：「Everything is free in London。」

那時候，香港還是殖民地，中國大陸自然也未崛起到今天的強勢。若該位外籍守衛說時是用輕鬆的語氣表情，可能我不會記那麼多年，又或以一個欣賞的角度把那句話深印腦海。但相反，多年來我記得的，是他那一臉看不起人的神態。

當時我已在《明報周刊》做了幾年記者，倫敦也不是第一次去，甚至大英博物館都已去過一次。但這博物館是免費還是收費，誰耐煩記著，當時又不像現在可隨時用手機上網查閱資訊。那位守衛，估計是壓根兒看不起亞洲人，尤其中國人，這心態其實在那時候的英國並不罕見，反而法國、德國等較少。

時移勢易，大英博物館是否要開始收費其實在2024年已討論過，如今又考慮收過夜稅了。「頸係硬唔過個肚嘅」，London不再free（免費），因為風水總是輪流轉。