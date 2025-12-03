Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

生活 | Everything is Free in London？

謝志榮 前線醫療手記
謝志榮，30年經驗健康版編輯
2小時前
據報道，英國政府或會授權包括倫敦在內的市政府，向過夜旅客徵收「過夜稅」。這令我想起多年前在倫敦的一幕。

那年夏天，我和朋友到倫敦遊玩，少不免造訪著名的大英博物館。館門前有一個守衛，我們問他哪裡購票，他皺眉（兼有點不屑，我覺得）道：「Everything is free in London。」

那時候，香港還是殖民地，中國大陸自然也未崛起到今天的強勢。若該位外籍守衛說時是用輕鬆的語氣表情，可能我不會記那麼多年，又或以一個欣賞的角度把那句話深印腦海。但相反，多年來我記得的，是他那一臉看不起人的神態。

當時我已在《明報周刊》做了幾年記者，倫敦也不是第一次去，甚至大英博物館都已去過一次。但這博物館是免費還是收費，誰耐煩記著，當時又不像現在可隨時用手機上網查閱資訊。那位守衛，估計是壓根兒看不起亞洲人，尤其中國人，這心態其實在那時候的英國並不罕見，反而法國、德國等較少。

時移勢易，大英博物館是否要開始收費其實在2024年已討論過，如今又考慮收過夜稅了。「頸係硬唔過個肚嘅」，London不再free（免費），因為風水總是輪流轉。

生活｜中大醫院 輸在一點
覆診區是一個大空間，所有人都坐在那裡，驟看沒問題，但這裡是私家醫院啊，最簡單不用開藥的覆診費也要千多元，開藥、抽血的隨時四、五千元落樓，而我是約定某時間看某個醫生的，一般私家院都安排病人在該醫生房門外等候，幾曾見過所有病人聚在一的？
2025-11-12 08:00 HKT
謝志榮 前線醫療手記