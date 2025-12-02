毛孩受煙燻後的安全潤肺湯水

在香港大埔宏福苑發生的五級火災災難中，多名無辜生命不幸罹難，包括英勇殉職的消防員。我們深表哀悼，向受害者家屬致以最誠摯的慰問。

此次慘劇中，受害者除了人類外，亦有毛孩。其中受煙燻後，毛孩可能出現呼吸道不適、咳嗽或肺部乾燥等症狀。如果出現這些情況，首要是帶毛孩到獸醫診所就診接受治療，其次我們可以提供適當的補充水分和營養支持是緩解這些不適的重要方式。以下是我們整理和設計幾款湯水，希望可以幫助有需要的毛孩子。

推薦湯水配方

以下三款湯水基於營養科學設計，適用於受煙燻後的寵物潤肺需求。所有配方均經煮沸處理，減少細菌風險，並以低熱量為主、適合寵物消化系統。

1. 雪梨苹果紅蘿蔔湯（首選推薦）

此配方結合雪梨的潤肺功效、苹果的維生素補充，以及紅蘿蔔的化痰作用。研究顯示，雪梨富含果膠，能緩解呼吸道炎症；紅蘿蔔的β-胡蘿蔔素有助於抗氧化和免疫調節。

• 材料：鴨梨或雪梨1個（去皮去核，切塊）；苹果1個（去核，切塊）；紅蘿蔔半根（去皮，切塊）。

• 做法：將所有材料放入鍋中，加入約800~1000ml清水。大火煮沸後轉小火，慢燉1-1.5小時。徹底濾除湯渣，只取清澈金黃色湯水。放至室溫後餵食。

• 功效：生津潤燥，化痰止咳，適合煙燻引起的乾燥症狀。

2. 紅蘿蔔馬蹄雪梨水（清熱潤肺）

此配方針對煙燻導致的肺部熱感，馬蹄具清熱效果，紅蘿蔔提供β-胡蘿蔔素支持免疫。

• 材料：紅蘿蔔半根（去皮切塊）；馬蹄5-6粒（去皮，洗淨）；雪梨1個（去皮去核，切塊）。

• 做法：同上，將材料煲煮1小時後濾渣取湯。

• 功效：清熱生津，潤肺化痰，特別適用於熱性不適。

3. 雞肉蔬菜清湯（補充營養與水分）

若寵物食慾不振，此湯可提供蛋白質和水分。雞胸肉為低脂蛋白來源。

• 材料：雞胸肉1塊（約100-150克，無調味）；紅蘿蔔幾塊（或替換為苹果/雪梨）。

• 做法：雞胸肉焯水去血沫，與紅蘿蔔放入清水中煮沸後轉小火燉40分鐘至1小時。濾出固體，靜置放涼並撇去油花。只餵食清湯，或將撕碎雞肉混入主食。

• 功效：補充水分和蛋白質，溫和開胃。

烹飪注意事項：

無調味處理：不添加鹽、糖或油，以防電解質失衡或肥胖問題，符合寵物腎臟健康研究。餵食方法：僅餵食清澈湯水，濾除所有固體殘渣。從少量開始（每日10-20ml/kg體重），觀察寵物反應，若出現嘔吐或腹瀉，立即停止並諮詢獸醫。