癌症治療 | 罕見癌 NET 治療突破：標靶放射療法帶來新曙光

神經內分泌腫瘤（neuroendocrine tumor，簡稱 NET）是一類罕見癌症，其腫瘤來源於人體的神經內分泌細胞，可出現在身體任何部位，當中又以腸胃道、胰臟及肺部最為常見。這類疾病由同時具備神經與內分泌雙重特性的細胞引發，而這些細胞的主要功能是分泌激素，用以調節人體多項生理功能，對維持身體正常運作至關重要。NET 的種類極為繁多，不同類型的生長速度各有不同，從緩慢生長到快速增殖不等，部分類型甚至會表現出侵襲性及惡化特徵。

歐美國家的NET發病率相對較高，亞洲則相對低一些。此外，進一步分析人群分佈特點發現，隨着年齡增長，NET發病率呈現上升趨勢。根據最新研究，基於中國人群癌症監測點數據顯示，NET在中國發病率為每10萬人4.1例，而患者5年生存率維持在50%左右。

適用胃腸道胰神經NET

由於NET早期缺乏明顯症狀，因此發現時往往病情已經擴散，使治療難度倍增。Lu-177-Dotatate療法是一種新式的標靶放射治療，專門為NET患者設計。這種療法結合了放射性同位素Lu-177（lutetium）與肽類分子，形成能夠精準靶向NET細胞的複合物。當這些複合物與腫瘤細胞表面的特定受體結合，它們會釋放出放射能量，破壞腫瘤細胞。

Lu-177-Dotatate療法適用治療胃腸道胰神經內分泌腫瘤，治療方案將考慮個體差異，根據患者具體病情和治療初期反應，制訂Lu-177-Dotatate療法的療程方案。通常情况下，患者會接受4次輸液治療，每次間隔8周，完成療程後還需定期覆診，以監測病情並調整治療計劃。

縮小腫瘤 增手術成功率

與傳統療法相比，Lu-177-Dotatate療法具有多個優勢，包括更精確的靶向攻擊能力，減少對周圍健康組織的損傷；副作用較輕微，可提升患者的耐受能力和生活質素。此外，Lu-177-Dotatate療法在手術前作為輔助治療同樣有效，它能夠幫助縮小腫瘤體積，從而增加手術成功率，提高整體治療效果。

在延長NET患者的生存期和疾病控制率方面，Lu-177-Dotatate療法取得了顯著成功。一項針對晚期患者的隨機臨牀試驗顯示，約16%接受Lu-177-Dotatate療法患者，其腫瘤達到部分或完全縮小。該試驗納入了兩批分別610名患者（劑量≥100mCi，用於安全評估）和443名患者（劑量≥600mCi，用於療效和生存率評估）。然而需要注意，由於患者之間存在個體差異和疾病本身的多樣性，治療效果可能會不同。

NET是罕見且複雜的癌症，對患者和醫療界都是一項重大挑戰。而Lu-177-Dotatate療法作為現有一種突破的治療方法，見證了對抗NET的新希望。

撰文：希愈醫療中心 臨床腫瘤科專科醫生 劉健生