辦公室久坐腰痛｜袁康就博士

吳小姐用手按着右側腰臀部，一面愁容地訴說病情：「袁醫師，我這裏非常痛！」

「怎弄痛的？」

「應該是坐着開會太長時間弄出來。」

這是辦公室常見的痛症，大部分這類患者都不做運動，又不注意自己工作時的坐姿。在辦公室工作好一段時間，姿勢不正確，例如側着身聽電話、含胸拔背做電腦文件等，結果就是腰酸背痛，日積月累造成肌肉慢性勞損，隨之而來便是骨質退化、骨架變形。

久坐腰痛

「你腰痛有多長時間？」

「今次差不多兩個幾月了。」

「今次？你以前也有嗎？」

「有呀，這個腰痛間歇地發作，超過半年。半年來我不停做針灸和物理治療。」

「嗯，之前的腰痛也是坐着開會太長時間弄出來的嗎？」

「大概都是。」

吳小姐彎腰和左轉腰，那右腰臀位置都有強烈的拉扯痛，右側屈腰也痛。

「你現在痛嗎？」

「痛呀，坐着就痛。」

「平時有沒有運動？」

「沒有。工作時間長，休息時間少，根本沒有多餘時間做運動。」

其實，只要你重視運動對健康的重要，你幾忙也會騰出時間做運動。

肌肉繃緊

觸診不難發現吳小姐有好幾塊肌肉出現繃緊。浮針醫學認為，當我們在正常放鬆狀態下，哪塊肌肉仍然繃緊就叫「患肌」。疼痛源自患肌。用浮針鬆開患肌，讓繃緊的肌肉回復正常鬆柔狀態，疼痛便馬上消失。

吳小姐的患肌包括右側的豎脊肌、髂腰肌、腰方肌、腹斜肌、臀大肌、臀中肌。我用浮針把這些患肌逐一鬆開，經過「掃散」及「再灌注」活動之後，我請她落床重複剛才轉腰等動作。

「你現在感覺如何？」

她活動活動腰臀部，本來一面愁容的她，現在高興地說：「好多了！」

「如果浮針之前痛有10分，現在有幾分？」

「差不多沒有了，大概1分吧，剩餘有些緊緊的。」

「對，疼痛消失，餘下就是肌肉緊緊。你可以連續治療三次嗎？ 」

吳小姐翌日覆診，基本上坐着腰痛的症狀經已消失。她完成連續三次的療程。我建議她一星期之後做鞏固治療，並教她「氣血操」，避免久坐之後舊病復發。（完）