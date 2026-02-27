Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

腎病長期使用類固醇者，中醫藥如何預防股骨頭壞死？｜徐大基中醫師

徐大基中醫師
徐大基中醫師
遵循實證 合理診療
7小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

有些腎病患者需要長期服用類固醇藥物以控制病情。然而，長期使用類固醇存在諸多潛在風險，其中股骨頭壞死便是一個令人憂心的併發症。股骨頭壞死不僅會給患者帶來巨大的痛苦，嚴重影響其生活質量，甚至可能導致患者喪失部分活動能力。因此，積極探索有效的預防方法至關重要。

必須說明，腎病患者使用類固醇激素者，不一定都會患股骨頭壞死，只是機會多了。股骨頭壞死早期有的沒有症狀，需要檢查才能明確，有的則可能會出現如下症狀：

局部疼痛：如早期多為腹股溝、臀部或大腿隱痛、鈍痛，間歇性發作，活動後加重。病情發展，疼痛加劇且轉為持續性，夜間也會疼。

活動受限：髖關節活動範圍變小，內旋、外展、屈伸等動作困難，如無法盤腿、蹺二郎腿，上下樓梯不便。

跛行：因疼痛不敢用力，或股骨頭塌陷致下肢不等長，出現走路跛行。

肌肉萎縮：患側肢體的臀大肌、股四頭肌等肌肉會變細、力量減弱 。

因此，對於長期使用類固醇者，如果出現了上述情況，則臨床必須及時檢查以明確診斷。並且及時採取一些積極的措施加以防範。

一.生活習慣調整

  • 適度曬太陽

陽光中的紫外線能促進皮膚合成維生素 D，而維生素 D 有利於腸道對鈣的吸收，對維持骨骼健康至關重要。腎病患者長期服用類固醇，骨質流失風險增加，多曬太陽可在一定程度上彌補這一缺陷。建議患者每天在陽光不太強烈的時段，曬太陽 20 - 30 分鐘，暴露手臂、腿部等部位的皮膚，但要注意避免暴曬，防止曬傷。

  • 合理運動

適度的運動對於維持髖關節功能和骨骼健康意義重大。避免進行高負荷、高衝擊的運動，如長跑、跳繩等，以免加重股骨頭的負擔。可選擇一些低衝擊力的運動方式，如散步、游泳等，它能促進全身血液循環，包括股骨頭周圍的血液供應。

  • 戒煙戒酒

吸煙會使血管收縮，減少股骨頭的血液供應，同時煙草中的有害物質還會影響骨代謝。酒精則會破壞骨細胞的正常功能，抑制成骨細胞活性，導致骨質疏鬆，增加股骨頭壞死的風險。因此，腎病患者必須堅決戒煙戒酒。

二.中藥辨治

中醫可根據患者的具體體質和症狀進行辨證治療。活血化瘀或益氣補腎等方劑在防治股骨頭壞死方面頗為常用。

常用身痛逐瘀湯、六味地黃湯、聖愈湯等方加減，方劑中的川芎、桃仁、紅花、沒藥等藥物具有活血化瘀的作用，能夠改善股骨頭局部的血液循環。通過促進血液流通，減少血液瘀滯，降低因類固醇引起的血液高凝狀態而導致股骨頭缺血壞死的風險。黃芪、熟地、山茱萸、山藥等藥物可以益氣、滋補腎陰，對於維持骨骼的正常生理功能有重要意義。可以提高骨密度，增強骨質，預防因類固醇導致的骨質疏鬆進而引發股骨頭壞死。

三.中藥外治法

  • 中藥熏蒸

通過中藥熏蒸的方式，利用藥物蒸汽的溫熱和藥力作用，改善髖關節周圍的血液循環。可以選用乳香、沒藥、木瓜、防風等藥物進行熏蒸。將藥物碾碎後放入熏蒸儀器中，每次熏蒸時間約 30 分鐘，每周 2 - 3 次。藥物蒸汽通過皮膚滲透，直達病所，起到溫通經絡、散寒化瘀的效果。

  • 中藥外敷

將具有活血化瘀、消腫止痛作用的中藥，如金黃散等，用溫水或醋調成糊狀，敷於髖關節周圍。金黃散主要成分有大黃、黃柏、薑黃等，外敷可以減輕局部炎症反應，改善微循環。一般每天敷一次，每次敷 4 - 6 小時，能緩解髖關節周圍的肌肉緊張，促進血液運行。

四.針灸推拿

  • 針灸治療

選取髖關節周圍的穴位，如環跳、居髎、髀關等穴位進行針刺。環跳穴是足少陽膽經穴位，針刺此穴可以疏通經絡氣血，改善局部血液循環。

  • 推拿按摩

通過專業的推拿手法，如揉法、滾法、按法等作用於髖關節周圍的肌肉。可以緩解肌肉痙攣，促進局部血液循環。每次推拿時間約 30 - 45 分鐘，每周 2 - 3 次。

總之，中醫藥在幫助腎病患者預防因長期服用類固醇誘發的股骨頭壞死方面，有一定的幫助。一般性的預防措施，如良好的生活習慣和定期檢查，也為預防工作提供了有力支持。這些方法相互配合，既能改善局部的病理狀態，又能調節整體的身體機能。

以上資料供參考，如有疑問請諮詢註冊中醫師。

最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
6小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
消防員涉趁女網友醉酒強姦 陪審團裁定強姦罪成 3.30求情及判刑
消防員涉趁女網友醉酒強姦 陪審團裁定強姦罪成 3.30求情及判刑
社會
3小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
21小時前
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
流浮山村牌坊混戰│酒樓春茗女伴積怨引發爭執推撞 警方反黑組拉3人
01:00
流浮山村牌坊混戰│酒樓春茗女伴積怨引發爭執推撞 警方反黑組拉3人
突發
5小時前
更多文章
腎病患者長期使用類固醇有何副作用？中醫藥如何防範和治療？｜徐大基中醫師
類固醇激素對於某些類型的腎病治療頗為關鍵。然而，類固醇激素在發揮治療功效之時，也有個別可能出現一些副作用。如果出現這些副作用，中醫藥又如何防範和治療？慢性腎病患者長期使用類固醇激素，可能會出現以下副作
2026-02-24 08:00 HKT
徐大基中醫師