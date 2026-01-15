性功能障礙=腎虛？認識腎虛和預防誤區｜徐大基中醫師

在傳統醫學的語境裏，“腎虛” 這個詞常常被提及，它似乎成了諸多身體不適的潛在 “元兇”。從莫名的疲勞乏力，到性功能障礙，乃至腰酸背痛，不少人一旦出現這些症狀，腦海中就會不自覺地浮現出 “腎虛” 二字。然而，在對腎虛的認識與治療過程中，人們卻陷入了重重誤區，這些誤區不僅可能延誤病情，還可能讓身體陷入新的健康危機。接下來，讓我們一同深入剖析這些誤區，探尋正確的腎虛防治之路。

一.認識誤區

1.誤將疲勞當腎虛

許多人只要感覺疲勞、精力不足，就自以為是的認為是腎虛。其實，疲勞可能源於工作壓力大、睡眠不足、缺乏運動、營養不良等諸多因素。比如，一位連續趕工多日的上班族感到極度疲憊，這更可能是勞累過度而非腎虛所致。

2.性功能障礙全歸因於腎虛

男性出現陽痿、早洩，女性有性慾減退等性方面的問題時，很多人第一反應就是腎虛。然而，心理因素如焦慮、抑鬱、夫妻感情不和等也常是性功能障礙的重要原因。例如，新婚夫妻因初次性行為的緊張而不協調，這往往是心理性因素造成的，而非腎虛。另外，像糖尿病、心血管疾病等器質性疾病也會引發性功能異常。

3.單憑腰酸背痛就認定是腎虛

腰酸背痛是常見症狀，可能是由於長時間不良姿勢、腰部肌肉勞損、腰椎間盤突出等引起。例如，辦公室白領久坐不動，坐姿不正確，常常腰酸背痛，主要是腰部肌肉和脊柱的問題，不一定是腎虛。

4.不分證型

很多人分不清腎虛的不同類型，如腎陰虛和腎陽虛。腎陰虛主要表現為腰膝酸軟、五心煩熱、潮熱盜汗等；腎陽虛則是腰膝冷痛、畏寒怕冷、夜尿頻多等。如果概念不清，就不能正確判斷自己的身體狀況。

二.治療誤區

1.不辨證型亂用補腎藥

在未分清是腎陰虛還是腎陽虛的情況下，就自行服用補腎藥品或保健品。如果腎陰虛患者誤服了溫補腎陽的藥物，會加重體內的虛火，出現口乾舌燥、咽喉腫痛、煩躁失眠等症狀。

2.迷信偏方和保健品

有些人過分相信民間偏方或一些所謂的 “特效” 腎虛保健品。但很多偏方缺乏科學依據，保健品的品質和功效也良莠不齊。某些質量不合格的保健品還可能會對腎臟等器官造成損害。

3.非腎虛誤補腎

身體出現一些小毛病，如偶爾的頭暈、輕微的消化不良等，本與腎虛毫無關聯，卻被誤認為是腎虛而盲目進行補腎。這不但對改善原有症狀毫無幫助，還可能打破身體原有的平衡，引發新的不適。如因飲食不規律、壓力大、休息不好而有些頭暈，自行服用補腎藥物後，頭暈不僅未減輕，反而因藥物的不良反應而感到噁心、乏力。

4.急於求成

期望短時間內徹底改善腎虛症狀。腎虛的調理通常是一個比較漫長的過程，尤其是一些慢性腎虛。但有些患者急切地想快速恢復，大量服用補腎藥物，這不僅可能達不到預期效果，還可能因藥物濫用引發不良反應。

5.忽視綜合治療

即使有腎虛，也要注重整體綜合治療。如果只注重藥物治療，而忽略了生活方式的調整，往往事倍功半。其實，合理的飲食、規律的作息、適量的運動等在腎虛治療中同樣重要。例如，患者一邊服用補腎藥，一邊繼續熬夜、抽煙喝酒、缺乏運動，這樣很難取得良好的治療效果。