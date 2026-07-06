李丞責 - 風水坐向 命格配合 | 李丞責博士玄學信箱
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問：師傅你好！我打算在暑假找新屋搬，請問是否不同人適合住不同朝向的屋？我聽過有些方向的屋特別「邪」、容易有鬼，請問是真的嗎？
風水並非只看單位本身，也要配合居住者的命格。每個人的五行都有不同喜用神及仇忌神，即對自己較有幫助或較不利的五行力量。若不清楚自己的喜用神，可找專業師傅開命盤了解，不宜只憑生肖或網上資料自行判斷。
以坐向為例，喜用神為木者，較適合坐東或東南；喜火者宜坐南；喜土者可選坐東北或西南；喜金者宜坐西或西北；喜水者則宜坐北。很多人經常將「坐」與「朝向」的概念搞錯。所謂「坐南」，並不是指大門向南，而是人站在屋內面向大門時，自己所在的一方屬南，這才是屋的坐方。
坐東北及西南的單位仍要謹慎。傳統風水中，東北艮卦屬土，象徵山、丘陵、墳墓，民間稱為鬼門；其相對的西南坤卦亦屬土，代表地、田野、墓塚，又稱後鬼門。東北與西南形成一條對角線，古人視為陰陽交界之位，所以住宅的大門、睡房或主要窗戶若剛好落在這條線上，便要留意是否容易聚濕、採光不足、空氣不流通，或外局環境較雜亂。從現代角度看，這些因素都會影響睡眠、情緒及安全感，令人容易疑神疑鬼。若本身便愛胡思亂想或有精神緊張的人，便要多加注意。
此外，床頭方向亦要配合個人五行，並非人人都適合向同一方向睡。即使坐向合命，若床位、爐灶、書桌或大門位置不配合，也未必能發揮好處；相反，若遇到不合自己的方位，亦可透過布局調整減低影響。每年流年飛星也會改變吉凶位置，所以風水必須同時看命格、房屋格局及流年。好風水不是人人照搬同一套，而是因人、因屋、因時而定。
著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
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