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林靜 - 告別書信年代 | 紅棉樹下

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林靜
2小時前
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生活 專欄
內容

　　丹麥國營郵政於去年底投遞了最後一批傳統信件，正式結束長達401年的信件遞送服務，成為全球首個停止實體信件投遞的國家。

　　丹麥郵政最後一次送信，不止是一項公共服務的落幕，更像一個生活年代輕輕闔上的封面。當最後一個郵筒被移走，最後一封信寄出，人們才驀然發現，原來有些東西一旦消失，便很難再回來。

　　英國紙藝藝術家Gillian Taylor收集停辦郵遞前收到的信件，把郵票化作雛菊花心，信紙和信封剪成花瓣，懸掛成一片花海。丹麥國花雛菊，本來象徵希望，此刻卻更像一場溫柔的告別。那些字跡、摺痕、郵戳，都成為只能凝望的時光標本，也保存了一種幾乎消失的生活節奏。

　　科技確實令世界更快。今天傳送一句問候，只需一秒；分享照片，不必等待沖曬；想念一個人，也可以即時視像。然而，一切越是快捷，等待反而越顯珍貴。

　　從前寄信，要挑選信紙，斟酌字句，貼上郵票，再鄭重地投入郵筒。之後便是漫長的等待，期待郵差的腳步聲，也期待遠方的人拆開信封時的神情。通信從來不止是資訊交換，而是一份願意花時間完成的心意。

　　不少參與展覽的人特意在郵政停辦前寄出最後一封信，有人甚至把珍藏多年的郵票全部用完。更令人感慨的是，有人在最後一天寄信時，才發現郵筒早已拆除，只好輾轉經奧地利速遞，兩個月後才送達。那封信的內容或許已不重要，重要的是它承載了一份不肯放棄的執着。

林靜

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2026-07-04 02:00 HKT
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