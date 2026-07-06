KellyChu - 訂《星島電子報》即賞書展門票兩張 進場參與文學盛宴 | Executive日記

第36屆「香港書展」將於灣仔會展盛大舉行，同期更有「香港運動消閒博覽」及「零食世界」聯袂登場。今年以「文創傳承．旅悅人生」為主題，精心策劃多項文化活動。適逢香港貿發局成立60周年，書展將聯同藝術家及百名學生描繪城市記憶；文創產業發展處亦策劃「揭開文學心度遊」展覽，以「本地眼」和「世界眼」視角設置四大體驗區與互動裝置，深入淺出帶您領略「旅行文學」的魅力。



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*門票共分以下兩款，按指定日子進場：



第一類



適用於7月15–16日及7月20–21日（星期一至四）



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適用於7月17–19日（星期五至日）



KellyChu



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