KellyChu - QS大學排名榜僱主聲譽指標升 中大傑出校友讚書院制成功 | Executive日記

香港中文大學喺最新公布嘅2027年Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名躍升至全球第18位，成績理想，其中僱主嘅聲譽指標升幅尤為顯著，反映全球僱主對中大畢業生嘅專業能力與領導潛力給予更高嘅評價。Kelly認識兩位商界傑出人物--太古集團高級顧問唐偉邦同港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐，都係中大人。佢哋異口同聲指母校嘅書院制、通識教育同全人教育，都對學生產生有好重要嘅影響。



唐偉邦讚通識教育



喺1987年畢業於中大電子計算學系嘅唐偉邦，加入太古集團旗下嘅國泰航空，展開近四十年嘅職場生涯，佢現任太古集團嘅高級顧問。佢話，中大書院制及通識教育對學生發展影響深遠，畢業生做事務實、穩重，多為實幹型人才。佢坦言：「中大人適應力強，面對瞬息萬變的商業環境，往往思考靈活，能作迅速應對。」佢指，中大畢業生在團隊合作及應變能力方面表現突出，能為企業帶來實質貢獻。



黃琨暐讚全人教育



唐又話，中大培養學生嘅不僅是專業知識，書院生活亦有助培養團隊精神及待人接物的能力，為職場發展建立更扎實嘅基礎。佢笑言，自己多年來在職場上「往往一眼便能認出中大人」，形容佢哋多數低調、務實，同時具備責任感同團隊精神，呢啲特質在大型企業中尤其珍貴。



港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐，1995年於中大工程系一級榮譽畢業，隨即加入港鐵為車務管理見習人員，先後出任車務營運及本地鐵路總管等多個重要崗位，現在負責中國內地業務，管理同發展港鐵於中國內地多個城市嘅業務。佢認為，中大獨特嘅書院制及全人教育對學生影響尤深。佢話，鐵路營運涉及專業團隊協作，員工需具備良好溝通能力同判斷能力，並具備服務社會嘅使命感。



「城市高速的發展和創新科技的進步，為我哋帶來了前所未有的機遇，同時亦考驗了我的領導及管理能力。」黃續指，中大教育培養嘅開放思維，有助與不同地區的團隊建立信任同推動合作。喺高強度嘅工作環境下，中大畢業生仍能保持正向心態，反映全人教育的成效。



KellyChu



黃琨暐在中大留影。

唐偉邦在中大留影。