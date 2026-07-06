李純恩 - 帶眼識人 | 好好過日子

前些日子有記者問我：識字和識人哪一樣重要？我說當然是識人重要。



識字是自修，識人是人生助力，識字不難識人難，尤其是認識可以幫助自己的人，那是真正難能可貴。所以，在人生旅途中出現的這些人，就是你的貴人。



其實識字和識人也有相通之處，識字是讀書，識人是閱世。人其實也是書，每個人都有不同的內容可供閱讀。閱人如閱書，看得越多，越明白人性，對人情世故便越是瞭解，知道好歹，知所趨避，知所選擇。這是識人的重要之處。記者說的「識人」的意思，是指認識對自己有用的人，對自己有用的不一定都是好人。好人有用，壞人也有用，不論好壞，只要讓你有感悟，學到東西，都會助你長進。這些人，都是你的師傅。好師傅讓你知道何為好事，壞師傅讓你知道何為壞事，好壞都是教材，學好學壞任君選擇。所以你如果聽見我說某某人是我師傅，就不要以為我一定會學他模樣，像他一樣，恰恰相反的是因為我在其身上看到了某些不好的地方，比如說一些討人厭的地方，便以此警惕自己，令自己避免也成為一個討人厭的人。這個人我便當他師傅。



這就是識人的好處。不少識很多字的人，就是因為不識人，結果知書而不達禮，連基本的人情世故都弄不清楚。反之，腦子清明得多。



認識人越多，對「人」的閱讀越廣，對人性了解便越深。上次記者問我這些的時候，我正在開畫展，畫展取名《貓在哪裏》。她問我為甚麼這麼喜歡動物？我說這也是識人的原因，越識得人多，對人性了解越深，便越喜歡動物。



李純恩