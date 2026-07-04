葉澍堃 - 澳門「天巢法國餐廳」食精緻法國菜 | 葉Sir食經

4月底跟太座，法國朋友阿倫（不是狄龍），和氣質女神Mimi龔慈恩到澳門天巢法國餐廳（Robuchon Au Dome）食了頓4小時的午餐，澳門Robuchon是食午餐的最好地方，餐廳位於新葡京酒店43樓，連續18年獲頒米芝蓮三星，樓底高不可攀，水晶吊燈氣派非凡，加上古典鋼琴奏出的悠揚樂韻，氣氛浪漫，坐在窗邊飽覽澳門舊城風光，有種身在天巢的美妙感覺。



這裏的午餐是我食過性價比最高的米芝蓮三星套餐，以前每位5、600元，現在加價至998元，包廚師敬菜、頭盤、主菜、雪糕、糖果和甜品等，抵食非常，是享受二人世界和慶生的好地方。午餐首先食的是精美麵包，麵包車上有十多款麵包，任君選擇，硬的有法國Baguette棍包，軟的有Brioche，當然也有番茄、芝士和煙肉等味道的麵包，單食麵包已經可以食得飽飽！阿倫跟餐廳主廚Julien Tongourian認識多年，Julien 40多歲，在澳門Robuchon掌廚10年，廚藝非凡，最近更兼任香港Robuchon主廚，他為我們準備了4道菜的午餐，廚師敬菜是法國和日本士多啤梨做的gazpacho凍湯，加上冰凍ricotta芝士粒，透心涼的感覺真好！午餐頭盤是法國Gironde白蘆筍，清甜柔滑，蘆筍上鋪滿了紅色小花，漂亮非常，大廚以北海道海膽和黑蒜醬汁作配，鮮甜的海膽、香濃的蒜汁跟蘆筍擦出美味火花，飲杯法國Batard Montrachet白酒，有種在天堂食晏的夢幻感覺！



第二道菜是日本流心蛋配法國Solonge魚子醬，鮮忌廉和蘇格蘭三文魚粒，蛋外面炸得香脆金黃，流心蛋黃紅艷香滑，跟鹹香的魚子醬是完美配搭。主菜是法國Bresse藍腳雞，這是雞中貴族，大廚把雞放在薄薄的豬膀胱內焗約1小時，席前把雞取出拿回廚房斬件，雞肉以鵝肝醬汁調味，配菜是羊肚菌和青豆，加上小杯雞湯和餐廳的招牌香滑薯蓉，一食傾心，配法國布根地紅酒一流。



甜品是經典的Le Crepe Souffle，這是餐廳創辦人Joel Robuchon自創的經典甜品，做法是用pancake包着疏乎厘，加上cottage cheese雪葩和焦糖汁，香滑甜美，望着身旁的兩位女神，甜蜜蜜的感覺真好！跟着甜品車、雪糕車、芝士車和經典糖果車輪流出場，甜品車上的甜品款式甚多，但我每次食的都是拿破崙千層餅和Opera朱古力餅，太座則始終如一，鍾情鮮果沙律。芝士車上選擇也甚多，我請侍應為我揀了一軟一硬，跟合桃、乾果和蜜糖同食甚佳，最後連拖肥糖和雲呢拿雪糕也食埋，再飲杯香濃的macchiato咖啡，為這頓4小時悠長法國午餐完美作結。



葉澍堃

跟太座在「法國天巢餐廳」食晏

加了芝士粒的士多啤梨凍湯

麵包車

我們的麵包籃

美味的法國白蘆筍

流心蛋配法國魚子醬

法國Bresse藍腳雞

芝士車

La Crêpe Soufflé

甜品車

雪糕車