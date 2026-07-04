馮榕榕（Ruby） - 手袋的專屬雨衣 | 榕榕細語

這段時間天氣反覆，時而落雨，時而打風，除了每日出門的造型要顧，皮具手袋的打理同樣不容忽視。尤其在香港，很多人幾乎每天都要帶包包出街，遇上橫風橫雨，即使只是短短由上車到下車的路程，也有機會令手袋被雨點濺濕，甚至不小心淋濕表面，若處理不當，輕則留下水痕，重則令皮革變硬、變形，甚至發霉，影響外觀與壽命。



對於真皮手袋而言，防護永遠比補救更重要。不少人以為只要袋面沒有整個淋濕就無大礙，其實皮革最怕的是濕氣滲入纖維，再加上香港天氣潮濕，水分未乾透便收納，會容易留下印記，甚至出現異味。因此，雨天使用手袋前，最好先做基本防護，例如先噴上適合皮革的防水護理產品，並盡量避免將手袋放在地面、車門邊或容易被濺水的位置。若真的要外出，亦可考慮選擇較耐用、較易打理的材質，減低風險。



萬一手袋真的被雨水打濕，第一步不是急於擦拭，而是先用乾淨柔軟的布輕輕按壓，吸走表面水分。切忌大力來回摩擦，因為這樣容易把水痕推開，甚至損傷皮面。之後應將手袋打開，取出內裏物件，再放入白報紙或乾淨紙張幫助吸濕及維持形狀，然後放在陰涼通風位置自然風乾。切記不要用風筒、暖爐或在陽光下直曬，因為高溫會令皮革收縮、變硬，甚至出現裂紋。若是淺色皮革，風乾後仍見明顯水漬，可視乎材質，使用少量皮革護理膏作修護，但最好先在不顯眼位置測試。



近年亦有不少品牌推出手袋雨衣，為雨天出街提供多一層保護。這類設計有些像透明圓形桌布，有些甚至加入喱士元素，中間留有一個孔位讓手柄穿過，再像一條傘裙般覆蓋整個手袋，既實用又帶點趣味。對於特別珍惜心頭好的女士而言，這不失為一個聰明又優雅的選擇。畢竟，時裝不止關乎外表，更關乎如何在不同天氣與生活情境中，依然妥善照顧自己的品味與投資。



馮榕榕（Ruby）