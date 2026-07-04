Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮榕榕（Ruby） - 手袋的專屬雨衣 | 榕榕細語

榕榕細語
榕榕細語
馮榕榕（Ruby）
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　這段時間天氣反覆，時而落雨，時而打風，除了每日出門的造型要顧，皮具手袋的打理同樣不容忽視。尤其在香港，很多人幾乎每天都要帶包包出街，遇上橫風橫雨，即使只是短短由上車到下車的路程，也有機會令手袋被雨點濺濕，甚至不小心淋濕表面，若處理不當，輕則留下水痕，重則令皮革變硬、變形，甚至發霉，影響外觀與壽命。

　　對於真皮手袋而言，防護永遠比補救更重要。不少人以為只要袋面沒有整個淋濕就無大礙，其實皮革最怕的是濕氣滲入纖維，再加上香港天氣潮濕，水分未乾透便收納，會容易留下印記，甚至出現異味。因此，雨天使用手袋前，最好先做基本防護，例如先噴上適合皮革的防水護理產品，並盡量避免將手袋放在地面、車門邊或容易被濺水的位置。若真的要外出，亦可考慮選擇較耐用、較易打理的材質，減低風險。

　　萬一手袋真的被雨水打濕，第一步不是急於擦拭，而是先用乾淨柔軟的布輕輕按壓，吸走表面水分。切忌大力來回摩擦，因為這樣容易把水痕推開，甚至損傷皮面。之後應將手袋打開，取出內裏物件，再放入白報紙或乾淨紙張幫助吸濕及維持形狀，然後放在陰涼通風位置自然風乾。切記不要用風筒、暖爐或在陽光下直曬，因為高溫會令皮革收縮、變硬，甚至出現裂紋。若是淺色皮革，風乾後仍見明顯水漬，可視乎材質，使用少量皮革護理膏作修護，但最好先在不顯眼位置測試。

　　近年亦有不少品牌推出手袋雨衣，為雨天出街提供多一層保護。這類設計有些像透明圓形桌布，有些甚至加入喱士元素，中間留有一個孔位讓手柄穿過，再像一條傘裙般覆蓋整個手袋，既實用又帶點趣味。對於特別珍惜心頭好的女士而言，這不失為一個聰明又優雅的選擇。畢竟，時裝不止關乎外表，更關乎如何在不同天氣與生活情境中，依然妥善照顧自己的品味與投資。

馮榕榕（Ruby）

最Hit
太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯
太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯
飲食
10小時前
香港亞洲家務工工會聯會代表（左）與Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。資料圖片
01:28
菲傭患癌遭解僱索償 僱主須賠償菲傭收入及精神損害費逾25萬元
社會
12小時前
東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」
東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」
影視圈
7小時前
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
生活百科
15小時前
新皇崗口岸4條專營巴士新路線營辦商出爐 九巴、城巴及嶼巴中標
社會
8小時前
「賭王最慘孫女」何家華宣布單身  盡騷傲人上圍性感放題  大腿「龍紋身」野性吸睛
「賭王最慘孫女」何家華宣布單身  盡騷傲人上圍性感放題  大腿「龍紋身」野性吸睛
影視圈
10小時前
黃錦輝辭職︱政圈料不急於補選 待明年政府換屆後處理 譚耀宗斥酒駕「無得幫」：成件事錯晒
黃錦輝辭職︱政圈料不急於補選 待明年政府換屆後處理 譚耀宗斥酒駕「無得幫」：成件事錯晒
政情
11小時前
特快公屋編配計劃2026｜想租想買都有！焦點重售油塘／九龍灣／馬鞍山3大綠置居屋 售價、申請資格一文睇
特快公屋編配計劃2026｜想租想買都有！重售油塘／九龍灣／馬鞍山3大綠置居單位 售價、申請資格一文睇
生活百科
16小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」 網民計數：咁咪交貴啲租
住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」 網民：咁咪交貴啲租
生活百科
13小時前
更多文章
馮榕榕（Ruby） - 雨季穿搭 | 榕榕細語
　　近來天氣反覆，雨水幾乎成了每日都會遇上的風景。即使外面下着綿綿細雨，或者忽然來一場驟雨，形象仍然不應因天氣而鬆懈。無論是上班見客、外出辦事，還是周末與朋友見面，穿搭始終是第一印象的重要一環。為了方便而隨便穿搭，雖然看似實際，卻往往容易予人一種欠缺心思、甚至有點吊兒郎當的感覺。其實，雨天也可以穿得大方、優雅，而且有層次，只要選對幾件單品，便能在實用與美感之間取得平衡，讓自己無論晴天、陰天或雨天，
2026-06-27 02:00 HKT
榕榕細語