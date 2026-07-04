KellyChu - 學子登南寧艦衡陽艦參觀 零距離親觸軍備：大開眼界 | Executive日記

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」及導彈護衛艦「衡陽艦」日前抵港，昨日更特別開放畀本港學生參觀。一眾同學仔登上軍艦甲板同船艙，除咗可以親眼睇到76毫米主炮、魚雷發射裝置呢啲重型武器，仲有機會觸摸軍人裝備、嘗試舉起槍械！有學生參觀後大讚設備先進，令佢大開眼界，「感受到祖國嘅偉大」。兩艘軍艦今明兩日仲會開放畀公眾預約參觀！



多個學校團體昨日前往昂船洲軍營登艦參觀。讀中五嘅溫同學話，之前都參觀過其他軍艦，但覺得今次南寧艦同衡陽艦設備明顯更先進，「感受到祖國嘅偉大同國防強大，可以保衛香港」。另一位劉同學就大讚艦上官兵和藹可親，仲話「日後無論有咩軍艦嚟，都會想嚟參觀」。



負責帶隊嘅陳小姐話，見到學生「有好大興趣、好興奮」，平時學校都會舉辦中國文化活動，但今次登艦體驗性質唔同，學生可以親身接觸軍人住宿設備、餐廳等日常環境，了解到軍人有紀律嘅生活。



KellyChu