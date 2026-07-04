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KellyChu - 舊樓活化打造社區學習空間 中大團隊助肯尼亞貧民窟兒童 | Executive日記

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KellyChu
3小時前
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生活 專欄
內容

　　肯尼亞的基貝拉係全球其中一個最大嘅貧民窟，人口密度極高，空間狹小，但最近竟然出現咗一座書屋。原來，香港中文大學建築學院團隊將當地一棟半荒廢嘅爛舊樓，活化成為社區學習中心，平均每日可以幫到400個當地小朋友或婦女，呢份心意同毅力，真係令人感動！

　　呢間書屋叫「Amani Kibera」，「Kibera」即基貝拉，「Amani」源自斯瓦希里語，象徵和平同希望。項目由中大建築學院Condition Lab設計，打破圖書館死氣沉沉嘅框框，結合公共生活與社區學習空間嘅巧思，地面外牆可完全打開，室內室外連成一片，搞大型活動或節慶都夠晒闊落。內部仲用咗「坡道式」設計，將斜路融入空間，變相令成個地方既有流動感，又方便所有人使用，真係諗得周到。

　　帶領項目嘅中大建築學院院長Peter W. Ferretto話，呢個項目最核心係「由社區主導」。團隊透過5個階段，同居民一齊共創，由舉辦工作坊，再到用實體模型一齊度橋；甚至重大決定，都由社區代表不記名投票！佢仲話，呢種做法唔單止係活化棟樓，更重要係同居民建立咗深厚嘅互信。現在書屋已經唔係一個純粹嘅空間，而係一個令大家有歸屬感、有尊嚴嘅聚腳點。

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