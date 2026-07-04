Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何明新 - 玄學不是精密科學的迷思 | 猛料阿Sir講古

猛料阿Sir講古
猛料阿Sir講古
何明新
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　每年農曆年前後，不同電視台電台總有不同的玄學節目，當然很多都是嵌入式廣告，有為個人或產品宣傳，節目多是說風水、生肖、命理、流年趨吉避凶和近年興起的衝太歲如何應對等，但有趣是在節目完結時主持人總是說「玄學不是精密科學」去提醒觀眾。

　　「精密科學」是甚麼，可以寫多篇博士論文來解釋，但始終未有一個終極的答案，只是玄學風水節目需要提醒，這又有點奇怪和不公平，每天節目有多少是經得起精密科學考驗的呢？例如一些保健產品是精密科學的產品嗎！

　　風水、命理、掌相、占卜和術數等已有悠久歷史，是集環境學、統計學和心理學等的大成，經得起時間考驗，信不信由你！

　　這方面香港有利於中西文化交融，多元文化融合了西方的占星術、塔羅牌和吉卜賽等文化。以往洋人在大帥府（港督府）也入鄉隨俗經常動用公帑僱用著名風水大師，例如蔡伯勵等看風水。在不同政府部門也時常有所聞用公費請風水師看一看。如處理鄉郊事務，例如收地等也經常與玄學掛鈎，興建躉符等。

　　在警隊，玄學風水早已是文化一部分，以往興建警署也一定找一處風水寶地以求風調雨順、國泰民安和保境安民。今天在不同新舊警署仍看到這些有關風水擺設，最明顯就是門外的石獅子和古炮等，也有在屋頂放置水缸和幡竿等趨吉避凶之物。當年英國佔領新界後更為鎮壓「暴民」，便在元朗蟹地上興建一警署，屋頂漆上紅色，象徵蟹已烚熟，也是以華制華的一種高明手段。

　　其實這些都不是甚麼新事物，玄學風水早已融入大眾日常生活中，滙豐銀行興建新總部和搬動門外兩頭銅獅子都遵照風水師指示。有趣是有些人認為警署和一些建築物，例如醫院有殺氣，都會用一些物件來化煞，鴨脷洲洪聖古廟用兩支龍柱向着舊香港仔警署（已活化為蒲窩）和華潤大廈用兩頭四不像向着舊灣仔警署（已活化為國際調解院總部）等。

　　相信經得起「精密科學」考驗的距離我們生活太遙遠了，既然如此，不說也罷，無謂戴一頂多餘的頭盔！

何明新

最Hit
太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯
太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯
飲食
10小時前
香港亞洲家務工工會聯會代表（左）與Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。資料圖片
01:28
菲傭患癌遭解僱索償 僱主須賠償菲傭收入及精神損害費逾25萬元
社會
12小時前
東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」
東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」
影視圈
7小時前
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
生活百科
15小時前
新皇崗口岸4條專營巴士新路線營辦商出爐 九巴、城巴及嶼巴中標
社會
8小時前
「賭王最慘孫女」何家華宣布單身  盡騷傲人上圍性感放題  大腿「龍紋身」野性吸睛
「賭王最慘孫女」何家華宣布單身  盡騷傲人上圍性感放題  大腿「龍紋身」野性吸睛
影視圈
10小時前
黃錦輝辭職︱政圈料不急於補選 待明年政府換屆後處理 譚耀宗斥酒駕「無得幫」：成件事錯晒
黃錦輝辭職︱政圈料不急於補選 待明年政府換屆後處理 譚耀宗斥酒駕「無得幫」：成件事錯晒
政情
11小時前
特快公屋編配計劃2026｜想租想買都有！焦點重售油塘／九龍灣／馬鞍山3大綠置居屋 售價、申請資格一文睇
特快公屋編配計劃2026｜想租想買都有！重售油塘／九龍灣／馬鞍山3大綠置居單位 售價、申請資格一文睇
生活百科
16小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」 網民計數：咁咪交貴啲租
住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」 網民：咁咪交貴啲租
生活百科
13小時前
更多文章
何明新 - 紀念車票 | 猛料阿Sir講古
　　內地鐵路於去年10月全面使用電子發票，停止發出實體車票（飛），正式進入「無飛」的日子，在香港以往搭船、搭車、搭飛機等都有一張紙質實體飛為付費及使用憑證，有認飛不認人之效，隨着自助入閘付費的應用，香港早已進入無飛的日子，以往的電車飛、巴士飛和飛機票等已成老一輩之物，很多年輕人和「新香港人」根本不知其曾存在。後來港人發明了八達通，更帶領全世界進入「嘟一嘟」年代，「有飛揸飛」的年代完全退出歷史舞台，
2026-06-12 02:00 HKT
猛料阿Sir講古