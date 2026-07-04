何明新 - 玄學不是精密科學的迷思 | 猛料阿Sir講古

每年農曆年前後，不同電視台電台總有不同的玄學節目，當然很多都是嵌入式廣告，有為個人或產品宣傳，節目多是說風水、生肖、命理、流年趨吉避凶和近年興起的衝太歲如何應對等，但有趣是在節目完結時主持人總是說「玄學不是精密科學」去提醒觀眾。



「精密科學」是甚麼，可以寫多篇博士論文來解釋，但始終未有一個終極的答案，只是玄學風水節目需要提醒，這又有點奇怪和不公平，每天節目有多少是經得起精密科學考驗的呢？例如一些保健產品是精密科學的產品嗎！



風水、命理、掌相、占卜和術數等已有悠久歷史，是集環境學、統計學和心理學等的大成，經得起時間考驗，信不信由你！



這方面香港有利於中西文化交融，多元文化融合了西方的占星術、塔羅牌和吉卜賽等文化。以往洋人在大帥府（港督府）也入鄉隨俗經常動用公帑僱用著名風水大師，例如蔡伯勵等看風水。在不同政府部門也時常有所聞用公費請風水師看一看。如處理鄉郊事務，例如收地等也經常與玄學掛鈎，興建躉符等。



在警隊，玄學風水早已是文化一部分，以往興建警署也一定找一處風水寶地以求風調雨順、國泰民安和保境安民。今天在不同新舊警署仍看到這些有關風水擺設，最明顯就是門外的石獅子和古炮等，也有在屋頂放置水缸和幡竿等趨吉避凶之物。當年英國佔領新界後更為鎮壓「暴民」，便在元朗蟹地上興建一警署，屋頂漆上紅色，象徵蟹已烚熟，也是以華制華的一種高明手段。



其實這些都不是甚麼新事物，玄學風水早已融入大眾日常生活中，滙豐銀行興建新總部和搬動門外兩頭銅獅子都遵照風水師指示。有趣是有些人認為警署和一些建築物，例如醫院有殺氣，都會用一些物件來化煞，鴨脷洲洪聖古廟用兩支龍柱向着舊香港仔警署（已活化為蒲窩）和華潤大廈用兩頭四不像向着舊灣仔警署（已活化為國際調解院總部）等。



相信經得起「精密科學」考驗的距離我們生活太遙遠了，既然如此，不說也罷，無謂戴一頂多餘的頭盔！



何明新