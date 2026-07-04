林靜 - 尋常花事 | 紅棉樹下

香港人愛花，早已不是甚麼秘密。每逢花季，社交媒體總被一片片花海洗版，日本的櫻花、內地的油菜花、荷蘭的鬱金香，總能吸引港人訂機票、拖着行李，千里迢迢前往朝聖打卡。這份對花的執着，某程度上也反映了都市人對美的渴求。



不過，花的動人，從來不只存在於那幾個景點。每年六月起，歐洲不少地方便迎來另一場花期。沒有特定目的地，也沒有蜂擁而至的人潮，花只是靜靜散落在城市不同角落：屋前幾叢玫瑰盛放，公園裏的繡球花一團團鋪展開來，就連墓園，也有潔白的牡丹迎風輕搖。它們不是風景名勝，卻構成了生活本來的風景。



旅行時，我最喜歡在住宅區閒逛。每轉過一個街角，總會遇上一小片花圃，花種和顏色各不相同，看似隨意，卻自有章法。花圃旁常豎着一塊小木牌，寫着一個名字，原來都是附近居民自發栽種和照料。沒有園藝公司的設計，也不是政府部門的工程，只是有人願意每天花一點時間，澆水、除草、修剪，把一份對生活的心思留在公共空間。



有一次，我遇上一位正在整理花圃的女士，忍不住停下來稱讚幾句。她笑着說，自己就住在旁邊，每天出門和回家，都會先看見這片親手栽種的花。照顧它，只是喜歡看它慢慢長大，也希望路過的人看見時，心情會好一點。



這些花真正盛放的，不只是色彩，而是一種生活態度。真正令人難忘的風景，未必總在遠方。有時候，它就在一個平凡街角，在有人願意為陌生人多做一點點的地方。



林靜