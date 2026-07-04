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譚紀豪 - 歐洲為甚麼不裝冷氣 | 無名指

無名指
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譚紀豪
3小時前
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生活 專欄
內容

　　朋友出發歐遊前很擔心當地熱浪：「畢竟是遊客，日間九成時間都在戶外。」我火上加油：「就算室內也未必有冷氣，舊式三四星酒店一般都沒有。」

　　有人認為歐洲空調安裝率低是因為環保意識強，怕耗電多，碳排放量大，造成熱島效應，可是歐洲人堅持了那麼多年，夏季遭遇熱浪時間卻越來越長，氣溫比拼命開冷氣的亞洲國家還要高。

　　其實歐洲人在40度高溫下硬撐，更主要的原因是政策。歐洲很多住宅都是百年老屋，為了保育限制極嚴，例如禁止隨意在外牆打孔，安裝室外機器等。就算能突破規限，多數房屋都沒有預留管道，加裝要大規模鑽牆，增加施工難度，安裝費比冷氣機本身還要貴。

　　各國政府亦有措施，令民眾少裝或少開冷氣。有些國家限制商店和辦公室的空調不得低於27度，德國則限制夜間噪音不得超過35分貝，冷氣噪音很容易被鄰居投訴而要強制拆除，難怪德國是空調安裝率最低的國家之一，多年來維持在3%至5%左右。

　　政府管控嚴格，也有不得已的苦衷。歐洲電網最初以冬季供暖作為用電高峰來設計，沒預算有夏季開空調的需要。一旦熱浪蔓延全歐，同時開冷氣電網肯定不勝負荷。電網升級難，但熱浪越來越難熬，老人小童的體溫調節能力較差，一不小心便出人命。前幾天有新聞，世界衛生組織估計在6月22日至28日這一周內，全歐因高溫相關致死的人數就超過二萬！據說今年歐洲熱浪期間，一款免安裝中國製座地冷氣機賣斷市，為救人命，不知能否放寬進口，或讓歐洲品牌也嘗試製造呢？（IG︰@tamkeiho）

譚紀豪

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