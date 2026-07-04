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七仙羽 - 門前有斜坡 財氣外洩格局 | 七仙語

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3小時前
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生活 專欄
內容

　　有位客戶非常喜歡西貢某別墅，一直想買，但又心大心細，他擔心門口的斜坡，開車不方便，叫我看看風水。我看完，直接告訴他不要買了。

　　斜坡被視為不吉利的格局，主要原因是斜坡會與「財氣外洩」、「氣場不穩」，以及招陰有關。風水強調「藏風聚氣」，斜坡地勢陡峭，氣流容易沿着斜坡向下急衝，導致房屋無法聚集陽氣，陰氣便容易累積。

　　斜坡地形會導致住宅內部的氣場無法凝聚，甚至大亂，導致住戶容易出現神經衰弱、心情壓抑或意外傷害的情況。「氣」遇水而止，遇斜坡則直下。大門是納氣口，門前有下坡會導致家中的財氣、好運隨下坡路「流走」，形成「退財」格局。

　　門前見下坡，居住者在出入時容易產生不穩定感、心理不安、焦慮，長期下來影響情緒和心理健康。由於長期漏財與奔波勞碌，這種「錢財留不住」的格局，居住者容易多花費多開銷，或工作上需要奔波勞碌卻難有回報，因此造成了情緒壓力。斜坡地形還會導致周遭空氣流動速度過快，造成整體住家「氣場不穩」，難以「藏風聚氣」。

　　斜坡又有分上斜坡及下斜坡，房子位於急沖而下的斜坡底，風水稱為「倒懸煞」或「煞氣太急」。這被認為會損害家人的健康，導致人口傷亡或家運節節敗退。

　　若房子在斜坡上方，大門直對下坡，則氣場會沿斜坡流散，導致「漏財」且財氣不聚。坡下損丁，坡上漏財」： 一般風水理論認為，房屋位於斜坡下方（面朝下坡），急沖而下的煞氣過猛，容易導致家人受傷、健康損害（損丁）；而位於斜坡上方，則容易導致能量（財氣）流失。

　　若斜坡是車道，車輛下坡時的煞車聲、引擎聲會直接傳入屋內，且廢氣和灰塵也容易伴隨氣流進入住家，影響健康。

　　若然本身已居住，師傅教你一些化解方法。第一，設置門檻，在門口設置較高的門檻，象徵阻擋財氣外流。第二，懸掛化煞物，在門口懸掛「乾坤太極圖」或「山海鎮」，利用反射效果移山倒海化解煞氣。第三種植植栽：在門口兩側種植茂密的植物（如常綠闊葉樹），作為屏風阻擋煞氣，兼具美化與隔音作用。第四，設置屏風，在玄關處設置屏風，阻擋直衝的氣。可選其中一項，四項做足更佳。

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