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胡慧沖 - 布吉島自生自滅幻彩表演 | 筆泰沖動

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胡慧沖
4小時前
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生活 專欄
內容

　　近年不少旅客到布吉島，已經不再只到巴東海灘飲酒狂歡，而是走進布吉舊城區，尋找更有特色的夜生活體驗。其中，Zimplex Mixology Laboratory就是近年人氣極高的一間創意酒吧，以「科學實驗室」為概念，將調酒變成一場充滿視覺震撼的演出。

　　不少人去酒吧消遣，都是為了欣賞表演。有些酒吧有樂隊駐唱，有些有DJ打碟，亦有性感舞蹈表演。不過來到Zimplex，主角卻不是台上的表演者，而是放在你面前的一杯Shooter。每一杯酒都像一個迷你舞台，酒液在杯中不停變化、流動，形成奇妙效果，彷彿正在上演一場「自生自滅」的精彩演出，未入口已令人看得入神。

　　店內利用試管、滴管、燒杯等實驗器材製作每一杯作品，每款雞尾酒除了味道出色，更加入色彩變化、分層效果及流動藝術，客人可以親眼欣賞整個製作過程，未飲已經忍不住拍照打卡。

　　Zimplex最具代表性的就是各款創意Shooter，每一杯都像藝術品，有些猶如宇宙星雲，有些像漂浮的水母，酒液互相融合時更會不斷變化，每一秒都有不同畫面。這裏不只是飲酒，更像欣賞一場結合科學、藝術與創意的現場表演，因此成為不少遊客到訪布吉舊城區必去的特色酒吧。

胡慧沖
 

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