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馮應謙 - PDRN護膚品新熱潮 | 花樣男教授

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馮應謙
4小時前
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生活 專欄
內容

　　最近發現，身邊一眾愛美朋友都在討論PDRN。其實PDRN並不是甚麼嶄新科技，只是近年突然爆紅。它是從鮭魚或鱒魚DNA萃取出來的，據說和人體DNA結構很相似，所以皮膚特別容易吸收。主打細胞再生、修復和抗老，最吸引大家的賣點當然是減淡皺紋。PDRN在韓國醫美界早在2014年就已經被應用，最有名的是「水光針」，需要直接注射進皮膚，既痛又屬於入侵式，並非大部分人會嘗試的選擇。近一兩年，隨着微囊包覆和奈米技術越來越進步，PDRN開始被應用在一般的護膚產品。

　　來到2026年，PDRN護膚品真是一夜之間品類大爆發。幾乎所有主流品牌都紛紛推出自家系列。例如化妝水，最受歡迎的應該是加了A醇的綠茶PDRN Innisfree化妝水，一瓶多效。面膜也是其中一個最火的類別，我身邊不少朋友第一時間就入手了Medicube PDRN粉紅勝肽膠原凝膠面膜，這種hydrogel面膜我之前也介紹過，剛敷上是半透明乳白色，敷一會兒會變成完全透明，冰涼降溫，還能紓緩泛紅，很適合敏感膚質。而韓國Biodance的膠原蛋白魚子醬PDRN凝膠面膜（紫色包裝），則強調可以敷過夜，第二天醒來皮膚還是水潤柔軟。除此以外，還有PDRN護唇精華lip serum、PDRN棉片cotton pads等。

　　上星期，女兒回澳洲前專程送我一份禮物，就是Medicube PDRN粉紅勝肽精華serum。這款去年還拿到Olive Young 2025年度獎，被網民大推薦。她說這支精華性價比很高，她自己都買了一堆PDRN手信回澳洲。

馮應謙

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