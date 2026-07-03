鄧達智 - 美心 70 | 智智樂GO

銅鑼灣怡東商場北京樓於1974年創業，星光行北京樓開業於1978年。筆者當年告別加拿大，轉往英國研習。其間因家事，聖誕節回港；但出門上課好幾年，獨愛雲遊四海，甚少回港。大姐邀請前往當年「美心食品有限公司」外省菜部大受歡迎京、川、滬、湘菜餚中之明珠：星光行北京樓。



烤北京填鴨、火燄富貴雞、宮爆大蝦球、糖醋桂花魚……還有川揚滬名點小籠包、豆沙窩餅等。師傅現場表演，將麵團拉拉扯扯瞬間轉成一縷白雪幼長麵條；膽敢說句：世間所有麵條的始祖－－拉麵。不論本地還是海外顧客對拉麵的製作過程，回報以雷動掌聲，數十年後來到今天仍受歡迎。



除了將麵拉開令人歎為觀止的過程，讓人大飽眼福的還有火燄富貴雞（叫化雞、乞兒雞）；讓顧客親手持木槌敲碎陶鼓（麵團取代泥土築成陶鼓），現出荷葉包裹、豐腴合席、香味撲鼻的整隻雞，觀其形、聞其味，無人能逃脫食指大動！



這是我對美心出品的最初印象。



曾經常光顧置地廣場咖啡小食店Café Landmark，最記得洗手間不設員工拉門或洗手後遞上手布紙巾，曾撰文讚賞；因當年香港比較高級的酒店或餐廳，皆設員工殷勤侍奉，目標：小費。有時口袋缺零錢，一邊小便一邊緊張；該Café與時俱進，率先打破殖民地宗主國繁文縟節傳統。後來得知，美心旗下。



進入千禧年代，金鐘太古廣場出現普世歡迎摩登風味泰菜；Thai Basil，面世立即爆紅，沒宣傳不明底蘊，反正同代才俊單身中產非常捧場，友輩共我經常於此約會。同樣，美心旗下。在下心儀較傳統潮江春，舊時交易廣場二期湘菜館洞庭樓，皆美心旗下。



米蘭時裝中心兩百年老店COVA，好些開巷開到深圳、大灣區，羅湖區飲茶吃點心成為風尚的翠園；當然美心旗下。不斷留意社會發展與品味，推出與時俱進新店，提供市民所需與方便，成為美心風尚的最貼心風格。才推出端午佛跳牆五月糉，為迎接中秋佳節，新品種六黃蓮蓉月，亦即將面世。



70歲流流長，飲食王國歷史不簡單，不斷推陳出新超過70個品牌，全球超過2000多間店舖，單香港已600間餐廳及零售店，配合時勢與大眾品味。當中不少品牌無懼與集團本來風格大相逕庭，突破過分規則的枷鎖，敬佩！



鄧達智