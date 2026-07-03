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KellyChu - 被捕面臨起訴 網民欣賞有勇氣浪漫 網紅情侶攀帝國大廈示「愛的宣言」 | Executive日記

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KellyChu
4小時前
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生活 專欄
內容

大家見過最浪漫嘅求婚場面係點？對於俄羅斯知名高樓攀爬情侶Angela Nikolau和Ivan ​Kuznetsov（下圖）而言，就係徒手攀上曼哈頓102層高嘅帝國大廈，用佢哋最擅長和熱愛嘅方式，將這件喜事公諸於世。雖然二人完成創舉後，被當局以非法闖入建築物等罪名拘捕，但網民仍紛紛留言表示欣賞佢哋嘅勇氣和浪漫。

　　Angela同Ivan喺7月1日以全黑蒙面造型打扮，出現喺紐約地標帝國大廈。佢哋站在最頂端嘅尖塔天線位置，展示出一面黑底白字嘅布條，上面標語寫着：「當愛的力量戰勝對權力的渴望，世界就會迎來和平」。隨後，這對情侶爬回天線中段一處平台，Ivan單膝跪地向Angela求婚，繼而相擁親吻。

　　呢場高空求婚吸引地面大批民眾圍觀，更驚動紐約警方封鎖大廈周邊街道。二人喺警方協助下返回地面，亦隨即遭到拘捕，涉嫌非法闖入、刑事毀壞、鹵莽危害他人安全、擾亂治安等多項指控。帝國大廈雖然設有觀景台供公眾遊覽，但嚴禁遊客攀爬至更高處。

　　近年極限運動受到人們追捧，Angela同Ivan就係當中擁有極高人氣嘅網紅之一，佢哋喺世界各地極限攀登，Netflix前年還根據二人嘅故事發行紀錄片播出。

KellyChu
 

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