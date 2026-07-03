查小欣 - 寶勒巷抵食鮑魚海參 | 查乜料

尖沙咀寶勒巷的讚記廚房，早已成為街坊的「住家飯堂」，不經不覺快15周年，為與眾同樂，最近推出兩款抗深圳價套餐，一款「富貴逼人」，精選孖寶菜式：高湯金勾翅，原塊手掌般大的金勾翅，奶白色高湯濃稠黏口，真材實料，用湯盅放小火爐上熱熨上枱，茶記的架勢跟fine dining沒分別，老闆Roger幽默形容為「是是旦旦 魚翅撈飯」，高級美食普及至如是是旦旦食碗雲吞麵；富貴更逼人的是原隻鮑魚，汁醬香濃，配一碗香苗白飯，鮑魚+魚翅撈飯，和味。原價588元，劈價盛惠388元，超值。



真心推介性價比極高套餐「金玉滿堂」，五百多元有六道菜，頭盤是佐酒名物：蟹膏炸魚皮，自家製，用蟹膏取代咸蛋黃，魚皮鬆脆，掛滿蟹膏，食到唔停口；湯品同樣是大大塊的高湯魚翅；鮑魚扣海參，原隻大鮑魚配海參，相當吸引；海鮮糯米飯，當日有靚膏蟹，大廚就用膏蟹蒸籠仔糯米飯，蟹汁鮮味沾滿粒粒糯米；甜品是原隻椰王燉蓮子桃膠，清甜滋潤，原價888元，推廣價588元，還配送紅酒一杯，邊度搵？



除兩款價廉物美套餐，其他餐飲亦有水準，加上地方寬敞舒適乾淨，招呼周到，提議可兼營私房菜。



查小欣