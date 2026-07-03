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張諾 - 守護自己的日常 | 任意行

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張諾
4小時前
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生活 專欄
內容

　　王曉慧從銀幕前回到玩具廠的畫桌，塞林格從文壇聚光燈下退隱到山頂小屋，兩個時代、兩種藝術，卻在同一條精神脈絡上相遇－－他們都不願讓一時的掌聲，改寫自己生命的節奏。

　　因《給阿嬤的情書》一夕爆紅的素人演員王曉慧，原任玩具廠的插畫設計師，她說得何其清醒：「淑柔這個角色好，可能我有一些東西契合了她，但下一個角色不一定就能這樣。」這不是謙辭，是自知。她知道那道光芒屬於角色與命運的短暫交會，而非她必須戴上一生的光環。於是，她輕輕放下眾人艷羨的銀色旅途機會，回到廠房，繼續描畫心中那些形象。潮水帶來看似輝煌的饋贈，她卻選擇在浪頭轉身，守護屬於自己的日常。

　　塞林格亦然。《麥田裏的守望者》為他贏得舉世盛名，他卻買地建屋，以鐵絲網與警報器築起一道界線，每天攜飯盒入內寫作，閒人免進。有人在街上認出他，他拔腿就跑；生客造訪，只能遞上信箋等候裁決。這不是孤僻，而是一種近乎宗教般的專注－－他要守住的，不是名聲，是創作的純粹內核。

　　弘一法師有言：「不為外物所動之謂靜，不為外物所實之謂虛。」靜，並非死寂，是心不隨外境起伏；虛，亦非空洞，是不被任何有形之物填滿，永留一方可容納真我的空間。王曉慧的畫筆、塞林格的稿紙，便是他們各自的「虛」處－－盛着的，不是名利，是他們自己追求的生活。

　　心若為外物所牽，掌聲亦成枷鎖；心若不為外物所動，陋室便是曠野。真正的從容，不是擁有拒絕世界的能力，而是擁有回到自己的決心。

張諾

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