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郭志仁 - 梁朝偉偏愛的五部電影 | 九宮格

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郭志仁
4小時前
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生活 專欄
內容

　　1930年，毛主席寫下名句：「你對某個問題沒有調查，就停止你對某個問題的發言權。」後來簡化為「沒有調查，沒有發言權。」看電影亦然，與其依賴網上評價或朋友意見，不如親自入場。 

　　梁朝偉主演的《寂靜的朋友》，坊間不乏議論：「藝術片」、「好似好深睇唔明」、「聽講最後梁朝偉仲同棵樹有性關係」。上星期出席《號外》x《寂靜的朋友》放映會，主角更驚喜現身分享。既已看完，自有發言權。 

　　梁朝偉飾演腦神經科學家，研究不同年齡群對外界刺激的反應。疫情期間研究停頓，卻獨自滯留德國一間大學，偶然在網上看到一位植物學家的演說，探討「樹木對外來衝擊究竟有冇反應？」。梁朝偉將研究由人轉向樹木，沿用其專業加以觀察分析。科學實證可見，無論大雨沖刷、遊人倚坐樹旁，甚至在樹下嘔吐，皆可能引發樹木反應，只是非用語言或肢體表達。 

 　電影較一般長，以梁朝偉為主線，串聯同一大學內兩段不同年代的故事，需要耐心細看，但並不晦澀。畫面構圖細緻，銀杏樹的意象尤為動人，適合於大銀幕細賞。梁教授與保安員的互動，為故事添上幾分輕鬆。 

　　看過自會明白，為何梁朝偉在分享會上直言，《寂靜的朋友》是自己眾多作品中，最偏愛的五至六部之一。電影改變梁朝偉及觀眾對一花一草的感知，重塑看待萬物的視角。我會再睇多次。 

　　「想聽得見，用耳聽未必聽見。將心擺耳邊，才驟覺沉默有深淺。」

  陳奕迅—《想聽》

郭志仁

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