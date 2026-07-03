李純恩 - 半夜很忙 | 好好過日子

近來半夜很忙。



午夜過後，看世界盃，看完世界盃，接着看溫布頓網球大賽。世界盃的足球賽有時間限制，可以預知何時結束。但網球沒有時限，只要勢均力敵就可以一直打下去。所以一場球隨時看到東方發白。



本來我對足球興趣不大，可看可不看。但我家大婆每四年就會捧世界盃場，尤其像日本對巴西這樣的淘汰賽，更是非看不可。於是陪她看，跟她一起讚歎或歎息。喜歡體育運動的人，即使不是自己熱衷的項目，只要觀看了，照樣也會津津有味。我雖然不會主動看足球比賽，但看到了，便也會從頭到底看下去，看得也很投入，看到好球會喝采，看到洩氣之處會罵粗口。後者也是廣東人最齊心的事情，相信這些天半夜三更，觀戰的香港夜鬼們在各自家裏突發的「X」聲特別整齊。



溫布頓網球賽剛剛揭幕，這是一年一度必定追看的節目。我記不住幾個足球明星的名字，但對網球場上的球員卻可如數家珍。比起足球，網球於我有親切感，希望誰贏、希望誰輸，偏見難免，也會喝采，卻很少「X」，最多扼腕。看得特別投入。



於是一個美國時間，一個英國時間，都在東方的夜晚疊加起來，大洋彼岸的刺激在香港的電視屏幕上此起彼落，從午夜一直熱鬧到拂曉。東方發白之後，其實比賽還在進行，但是，嘿嘿，做人要節制嘛，我睡覺去了。



李純恩