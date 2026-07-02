楊立門 - 暑熱對策 | 慢活時代

氣溫上升到33度，我們已經呱呱叫，但看見歐洲那邊氣溫飆到40度，有人在車內焗死，亦有人因消暑游泳而遇溺，我們在香港也應該感恩了。我很久沒有在夏季到歐洲，之前的經驗是那裏的夏季一點都不熱，就像我們的秋天，晚上還要披上外套。這廿年來的氣候暖化實在把歐洲殺了個措手不及，但各國拿不出甚麼好對策，有空調的食肆、商店和公眾場所仍然佔少數，家居安裝空調的就更少。當地的冷氣機、冷風機和電風扇大缺貨，價格飆升，價廉物美的中國品牌都成了搶手的品牌。



我們在香港，選擇可多了，任何品牌的冷氣都買得到，除了冷氣機，我覺得冷風機的降溫效果也不錯，除了價錢便宜外，好處是不用安裝，可以四處搬動。隨身攜帶的手提風扇十分便宜，但我覺得風量不夠，還是喜歡用手動的紙摺扇。搖紙扇除了更風雅外，花的氣力其實和提着電風扇差不多，消暑的效果更好，而風量大小可以有無限個選擇。



歐洲人食古不化，嫌廉價的中國貨搶佔了他們的市場，向中國貨大加關稅，但自己的工業又不爭氣，勞動力和供應鏈總是搞不上去，現在冷氣缺貨完全是自食其果。其他產品也一樣，歐洲十分重視環保，早訂下了淘汰汽油車的時間表，但無奈電動汽車工業滯後於中國，本來輸入高性價比的中國電能車便可如期達到減排目標，但歐盟卻選擇限制中國電能車進口，結果又要押後淘汰汽油車的時限。



前資深公務員

現任時事評論員

音樂人

楊立門