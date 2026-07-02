潘雄威 - 應該刷牙先 定係用牙線先？ | 乳齒童時

刷牙和用牙線都是物理性清潔牙齒的方法，關於使用的次序，爭論不斷。美國牙醫學會等主要牙科組織歷來認為「只要徹底清潔，次序不重要」，但其他權威包括美國牙周病學院則傾向於特定的次序。



近年，越來越多科學證據顯示，用完牙線才刷牙會降低整體牙菌膜數量，而牙線刮起牙縫裏的牙菌膜及清除牙罅中的食物殘渣，之後刷牙可以將這些鬆動的渣滓更有效地從口腔中清除。



另外，用牙線清潔後的牙齒表面能更有效讓牙膏裏的氟化物發揮作用。如果先刷牙，牙齒鄰面上的牙菌膜會阻礙牙膏中的氟化物與琺瑯質表面接觸，減低其防止及修復初期蛀牙的作用。



話雖如此，以上所說的都是科學理論，實際上兩種次序之間的統計學差異可能微乎其微，最終的臨床效果，很大程度取決於使用牙線及牙刷的方法！



如果你追求的是最大程度地清除牙菌膜和達到最佳的局部氟化物功效，你就應該「先用牙線後刷牙」。在我們牙科醫生的臨床角度，適當使用牙線及牙刷清潔牙齒已經足夠，比次序更重要和實際。



潘雄威