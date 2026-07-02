何重恩 - 以畫為媒 香港熊貓經濟邁向文化深水區 | 重中之重

隨着香港回歸祖國29周年的到來，「國寶慶回歸，百年新征程——《絲路國寶五洲行》長卷展」於昨日（7月1日）在北角海濱正式啟幕，展期一個月，這場別開生面的文化盛事，不僅是一場藝術盛宴，更是香港「熊貓經濟」從單一觀光向高端文化IP運營轉型的重要標誌。



長卷展帶來被譽為「中國畫熊貓第一人」的著名畫家劉中的代表作——全長105米的鴻篇巨製《絲路國寶五洲行》。作品以國寶熊貓「中中」為水墨靈魂，串聯起「一帶一路」沿線65個國家的風物與生靈，將生態保護、文明互鑒與人類命運共同體理念融於筆墨之間。此次展覽捨棄傳統封閉展廳，將百米畫卷沿北角海濱長廊徐徐鋪陳，讓市民在維港海風中「漫步觀展」，實現了自然景觀與人文藝術的深度交融，極大增強了公眾的參與感與體驗感。



活動由華豐國貨、港島東區民政事務處及香港各界團體聯合主辦。主辦方此次攜手藝術家，將主旋律國畫引入社區，不僅延續了其推廣國貨、聯結民心的使命，更為「熊貓經濟」注入了深厚的品牌文化底蘊。透過授權衍生品、主題文創及跨界合作，這一文化IP有望轉化為持續的商業價值，帶動零售、餐飲及旅遊消費。



從海洋公園的熊貓熱潮，到如今北角海濱的國寶藝術長卷，香港正逐步構建起集文旅、藝術、商業於一體的「熊貓經濟」新生態。這不僅豐富了「一國兩制」的實踐內涵，更為中華文化在國際舞台上的傳播開闢了新路徑。



何重恩