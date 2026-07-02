張諾 - 餐桌上的訪問 | 任意行

有種訪談，不在冰冷的直播間，也不在咄咄逼人的鎂光燈下，而是在雪白的桌布與精緻的餐具前展開。



英國《金融時報》的王牌專欄「Lunch with the FT」自1994年開始，便立下獨特的規矩：讓受訪者挑選心水餐廳，報社埋單，記者在觥籌交錯間與這些大人物談笑風生。轉眼間，這頓飯吃了超過四分之一個世紀，而《Lunch with the FT︰A Second Helping》這本書，正是這項「新聞藝術」在25周年之際的精華濃縮。



書中收錄了許多極具爭議性的面孔，最惹人注目的莫過於當選前的特朗普（Donald Trump）。那時他還未入主白宮，訪談捕捉了他作為地產大亨的狂妄與精明，如今回看，這頓飯彷彿是暴風雨前的一絲寧靜，極具歷史預見性。Facebook的營運總監雪莉．桑德伯格（Sheryl Sandberg），則展現了矽谷女性高管在「向前一步」時的優雅與堅韌；而流亡俄羅斯的愛德華．斯諾登（Edward Snowden）顯得警覺而深沉，在餐桌上描繪了一個數字監控時代的陰影。奧斯卡影后桂莉芙．柏德露（Gwyneth Paltrow）探討她如何從鎂光燈下的明星，轉型為生活品牌教主，呈現出荷李活少有的商業頭腦。



《金融時報》前主編萊昂內爾．巴伯（Lionel Barber）精心挑選了這52篇經典訪談，配上漫畫家詹姆斯．弗格森（James Ferguson）的肖像插畫，讓讀者彷彿能聞到食物的香氣，聽見刀叉碰撞的聲音。這不只是一本名人訪談錄，更是一本關於權力、野心與人性的側記。



張諾