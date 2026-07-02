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KellyChu - 胡定欣羅天宇現身 撐病童家庭 麥當勞叔叔之家慈善基金獎券開售 | Executive日記

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KellyChu
5小時前
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生活 專欄
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香港麥當勞叔叔之家慈善基金成立30周年，昨日喺鑽石山荷里活廣場舉行第26屆獎券義賣活動開售禮，特別邀請咗藝人胡定欣同羅天宇親臨現場，與市民一同攜手傳遞愛與希望。由即日起至下月16日期間，市民可於香港麥當勞叔叔之家網站及指定合作場地購買獎券，籌得款項將用於支持家舍日常運作，為病童及其家人提供「家以外的家」。

　　香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席黃馮慧芷致辭時提到，香港麥當勞叔叔之家慈善基金今年成立30周年，已為病童家庭提供超過18萬個安穩嘅晚上，多年來共有超過3萬名義工一起攜手並肩，籌得逾2700萬港元善款，希望今年嘅慈善獎券義賣能再創佳績。

　　胡定欣分享佢曾探訪兩個家舍，見證設施由沙田家舍嘅3層擴展至觀塘家舍嘅16層，增設更多房間及心靈支援空間，呼籲公眾透過慈善獎券活動了解服務，踴躍支持，幫助有需要家庭。羅天宇亦呼籲大眾支持正值暑假期間舉行嘅獎券活動，一家大小踴躍參與義工服務。

　　每本獎券售價為港幣200元，內含10張獎券，並即可參與抽獎活動，獲取豐富獎品，包括頭獎：馬百良特濃熬雞精12度，馬百良破壁靈芝孢子，馬百良秋梨潤喉蜜（便利裝）各十盒（總值$11520）；二獎：一套女士或男士癌症至尊健康普查套餐（每份價值$6800）。而抽獎儀式會喺8月20日舉行，得獎名單將於8月28日刊登於英文虎報、星島日報及機構網站（www.rmhc.org.hk）。

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