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李居明 - 大門氣口風水談 東暖夏涼南風窗 | 李居明大師會客室

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李居明
4小時前
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生活 專欄
內容

　　有位任職地產行業的小友，經常帶客人睇樓盤，他問：「有時去到一些屋苑樓下，突然會有一股怪風吹來，甚至會吹亂頭髮，有何玄機？」

　　從風水角度，風的破壞力可以極大，如過於急促便會形成「風煞」，屬散財第一，不是好風水。如果大風還伴隨着「彭彭」的巨響，同時又犯了「聲煞」。因此，無論是寫字樓還是住宅，都要小心樓下有這種風水陷阱。

　　術家認為一間住屋有「南風窗」最為理想，代表「東暖夏涼」，空氣流通、清涼舒適，又聽不到風聲。相反，如果開關大門或大窗時會引來風聲巨響，或因窗戶缺乏維修以致漏風，發出怪聲，均屬聲煞。

　　我常勸諭大家，睇樓時必須白天、晚上各去一次，會有不同感受。例如「光煞」或是某些特定「聲煞」往往要到晚上才發現，特別是有些鄰居到了晚上才開始活躍。另外，若住在學校附近，清晨的上課鐘聲和小孩子的嬉鬧聲，如果令你心情煩躁，對你而言便不是好風水。

　　小友又問：「清晨經常聽到雀鳥的聲音，是否吉祥呢？」一般來說，聽到喜雀叫聲當然吉祥，但如聽到烏鴉叫則屬不祥。此外，若家中的鸚鵡學會說粗口或胡說亂語，也是一種「聲煞」。

　　事實上，雀鳥帶來最嚴重的煞並非聲音，而是牠們的排泄物，極易引發人類呼吸系統疾病，尤其是市區較常見的白鴿。有些人喜歡在露台餵食野生雀鳥，其實易招惹蟑螂來探訪。貓奴都懂，愛貓喜歡捉蟑螂，甚至會咬着戰利品送給主人。因此大家都要小心處理家宅附近的雀鳥問題。

　　進入九運，我發現身邊越來越多人喜歡養貓狗，今年我特別閉關撰寫了新書《貓兒風水學》於書展登場，除了有養貓和養狗的內容，也提及其他寵物，彩色精印，萬眾期待！

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

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