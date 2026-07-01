李純恩 - 等一等也是好的 | 好好過日子

都說現在時間過得快，一個星期一個星期，一個月一個月，過得飛快，於是一年也就眨眼過了。



這當然都是人的感覺，時間其實還是沒變的。人之所以有這樣的感覺，是因為我們今天的生活方式跟從前不同了。網絡時代，什麼都講究即時，什麼都要快。這就好像什麼事情都等不得。用WhatsApp發個短訊給人，在自己的手機上可以看到對方有沒有收到。如果只顯示一個「剔」，對方沒有收到，兩個「剔」說明收到了，兩個「剔」變成藍色，那是對方看到了訊息。至此，目的已經達到，但心不定，因為對方還沒有回覆，最好馬上回覆！



發個短訊都這樣心急，什麼都等不得，時間怎能過得不快？



從前－－也就十幾二十年吧－－時間過得慢，是因為許多事情都要等一等。如果你還保留以前的電話簿，打開會看到的多數是朋友家的電話號碼，那時候沒有手機，即使有傳呼機響了，還是要找到一個座枱電話才可以回覆。電話都在家裏，不在家就聽不到電話，找你的人只好等，等你回到家接電話。那時候，沒有即時找到人的習慣，找到了最好，找不到就等，沒有今天方便，但人的性子也不像今天這麼急，非要在第一時間找到人，找不到會焦慮。



什麼都習慣了即時，便習慣了快。要是習慣了凡事等一等，心也不會那麼急。前者是趕着跟時間賽跑，後者是順着時間走。時間還是那個速度，人心急了，就覺得時間快了。一覺得時間快，肯停一停看風景的興致便少了，只覺跑得耳旁生風，喘着氣問，怎麼日子過得這麼快！



李純恩