小董 - 再遇新冠肺炎 | 輕鬆養生

近期新冠肺炎再度肆虐，不少民眾染疫康復後，仍遺留久咳難癒、咽喉不適、精神倦怠、脾胃虛弱等不適症狀，久久未能復原。有見及此，特此整理數款簡易平和、適合大眾日常調養之食療湯水，以供大眾居家煲製，清解餘邪、滋養肺脾，助身體穩步恢復元氣。



新冠肺炎疫毒，屬寒濕穢濁之邪，侵襲肺脾二經。染疫痊癒後，人體多存餘邪未盡、肺脾氣虛、濕濁內阻之象，常見久咳乏力、氣短懶言、納呆睏倦、畏寒易累等症。中醫善後調理，以清餘邪、健脾胃、補肺氣、化濕濁為核心，忌大補燥熱、寒涼攻伐，以溫和食療固本最為適宜。



一、初癒清餘毒湯水（轉陰後一至兩周）



此方專清肺中殘留疫濁，舒緩咽乾咳嗽、痰多胸悶，性質平和不傷正氣。



桑菊蘆根潤肺湯：桑白皮15克、菊花9克、蘆根30克、蜜棗兩枚、瘦肉適量。所有材料洗淨入水，文火煲一小時。功效清熱潤肺、疏解餘邪，適合轉陰後乾咳、咽喉微澀人士飲用。



二、健脾祛濕湯水（體虛睏乏、胃口差）



疫毒最傷脾胃濕氣，脾虛則疲倦難癒、反覆體虛。



茯苓淮山健脾湯：茯苓15克、乾淮山30克、蓮子15克、芡實15克、瘦肉或豬展。慢火煲一個半小時，可日常飲用。此方健脾滲濕、固護中土，改善病後食慾不振、身體重滯、精神萎靡之況。



三、益氣補肺湯水（氣短乏力、久咳不癒）



針對新冠後肺氣虧虛、元氣不足、動則氣喘。



黨參黃芪潤肺湯：黨參15克、黃芪9克、玉竹15克、麥冬9克、無花果兩粒、瘦肉煲湯。益氣養陰、補肺固表，修復受損肺氣，改善體虛易倦、動輒氣促。



四、日常調理禁忌



癒後需戒生冷寒涼、辛辣燥熱、肥膩甜滯之物，以免助濕生痰、困住餘邪。作息規律，避免操勞耗氣，配合溫和湯水循序漸進調養，可逐步恢復臟腑元氣，杜絕後遺反覆。



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學貫中西的大愛中醫師博士

小董