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KellyChu - 麥當勞推全新朱古力McGriddles 今起一連三天破天荒全日供應 | Executive日記

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KellyChu
4小時前
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生活 專欄
內容

　　麥當勞人氣美食McGriddles首次登陸香港時引起排隊熱潮，今次McGriddles系列嘅粉絲可以再次大飽口福，因為香港麥當勞今日起推出全新朱古力McGriddles，仲有全球首推嘅「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」同「鴛鴦班戟早晨套餐」，7月1日至3日限定3天全日供應！

　　今個暑假，香港麥當勞再下一城，隆重推出由本港研發、全球首推嘅朱古力McGriddles。Kelly昨日率先嘗鮮，果然有驚喜！黑朱古力粒粒分布於班戟漢堡之中，搭配豬柳、芝士同雞蛋，啖啖鹹甜滋味、濃香四溢，真係令人回味無窮！

　　同時，香港麥當勞更成為全球首個將McGriddles班戟加入「早晨全餐」嘅麥當勞市場，首度推出全新「鴛鴦班戟早晨套餐」，讓大家可一次過品嚐楓糖班戟和朱古力班戟兩款口味，配上美味豬柳、香滑炒蛋及脆薯餅，享受更豐盛、更具香港特色嘅早餐新選擇。

　　為咗令大家隨時隨地都品嘗到今次新品，香港麥當勞即日起至星期五推出限時「全日早餐」，俾大家由朝到晚任何時段均可品嘗McGriddles早餐（「鴛鴦班戟早晨套餐」只限今日全日供應）。而於活動期間，平日只在早餐時段供應嘅脆薯餅都會限時3天全日供應，購買任何超值套餐均可將中薯條免費轉配脆薯餅。活動過後以上3款McGriddles系列，將於早餐時段繼續登場。

　　享受美食之餘，麥當勞APP今次仲特別推出限量McGriddles咕𠱸，由今日起已經可以點擊App內指定Banner到網上商店憑積分及相關費用換購。

KellyChu
 

限量McGriddles咕𠱸今日起可經App換購。
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