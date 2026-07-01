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KellyChu - 牛津學霸創「昇普計劃」10周年 助基層學生圓英國名校夢 | Executive日記

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KellyChu
4小時前
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生活 專欄
內容

孟子所言「兼善天下」，在一群有心有力嘅年輕人身上得到深刻體現。本身係學霸嘅幸沛怡（見圖），入讀英國牛津大學後，察覺到身邊同學大多來自相近背景，基層學生寥寥可數。於是她創立慈善機構「昇普計劃」（Access Abroad Hong Kong），匯聚在英國頂尖學府就讀嘅香港學生，組成義工團隊，為有需要學生提供一對一免費升學指導，十年間已支援487名基層學生，其中166人成功入讀英國知名高等學府。

　　幸沛怡成立「昇普計劃」嘅初心，源於她當時得悉一位極具天賦嘅學生，雖獲劍橋醫學院取錄，卻因無力負擔學費而被逼放棄夢想。這讓她深思：為何同樣優秀年青人，僅因出身不同，人生軌跡便如此迥異？

　　對不少基層學生而言，赴英升學最大門檻並非學術能力，而是人脈、資訊與資源嘅落差。昇普計劃嘅導師團隊系統性地協助學員理解各類獎學金甄選準則，梳理個人成長經歷，撰寫申請材料，並進行模擬面試。計劃亦特別重視獎學金輔導，讓學生在減輕家庭經濟負擔前提下，有能力踏上留學之路。

　　幸沛怡希望通過實際行動，為香港基層學生拓闊升學出路，推動教育平等，「我們的願景，是讓每一位具潛質的學生都能享有公平的資源與機會，從而選擇最適合自己的道路。我們希望以自身經歷，陪伴更多香港學生勇敢追夢，邁向更廣闊的世界舞台。」不少受惠學生在學有所成後，更主動加入昇普計劃成為義工，甚至接棒承擔領導角色，讓這份跨越階層嘅力量得以薪火相傳，令人動容。

KellyChu
 

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