KellyChu - 恩橡基金會推動跨代共融 倡議將跨代實踐納入課程 共置長幼照護設施 | Executive日記

恩橡基金會主辦、利銘澤黃瑤璧慈善基金資助的「跨代共融」研討會於6月27日舉行，研討會以「以跨世代教育塑造未來」為題，探討如何加強跨代連結，將跨代元素融入學校課程和社區空間規劃。恩橡冀透過跨界合作，培養學生的正向價值觀與未來技能，同時激勵長者終身學習、回饋社區。

倡跨代實踐納入課程 長者可作出貢獻

恩橡基金會創辦人兼董事陳寶莉表示，長幼進行跨代交流、互相學習，有助社區發展，倡議政府將跨代實踐納入學校課程。現時《價值觀教育課程架構》以「立根中華、聯通世界、擁抱未來」為總體方向，陳寶莉認為，長者在當中可以作出貢獻，「長者最適合幫助政府推廣中華文化，例如可以分享以往香港制水時期的生活，這是香港歷史的一部分，是一份認同感，讓年青人繼承前人的經驗，作為基礎，取得進一步的發展和創新。」

研討會主禮嘉賓、教育局副局長施俊輝博士致辭時表示，跨代互動為知識與文化傳承帶來寶貴機遇。學生透過與長輩直接交流，不僅能親身領悟歷史洞見與人生智慧，更能建立深層次的情感共鳴，這些都是傳統教科書或單向課堂講授難以取代的。施博士其後亦與多位專家深入交流，探討如何將「跨代實踐」納入教育體系發展方向，以促進學生品格發展，並提升整體社會福祉。

恩橡基金會創辦人兼董事陳寶莉期望五至十年內，讓跨代實踐躍升社會主流。

教育局副局長施俊輝博士, JP 於研討會擔任主禮及主題演講嘉賓。

學生與長者交流後 懂得隨機應變及更具耐心

瑪利曼中學的胡曉桐同學在研討會上分享，以往對長者行為感到奇怪，相處下來，才知道是因為不認識對方的過去，令自己對長者缺乏理解。胡同學稱，經過幾次的相處及參與活動，已開始掌握如何和長者交流，曾試過與長者在冒險樂園玩樂後，為了方便長者出入而即時變通，為長者尋找更適合的路線，自己對待家中長者亦比以往更有耐性。

長幼設施共置 長者分享經驗和傳承知識

因應學齡人口減少和高齡人口增加的結構性轉變，恩橡基金會積極推動重塑社區空間規劃，倡議將幼稚園、學校及長者服務等資源進行結構性整合，營造長幼共享、學習的創新環境。救世軍錦田長者之家與毗鄰的救世軍錦田幼兒學校，正是其中一個例子。幼兒學校的學生會到長者之家，與長者進行各種活動，包括一同種植及照顧盆栽。救世軍新界長者院舍綜合服務高級主任區以德表示，兒童的行動多樣性，反應難以估計，打破了長者的刻板生活，為他們注入活力。在照顧盆栽的過程中，長者感到自己仍有能力與他人分享人生經驗，將知識及智慧傳承。救世軍錦田幼兒學校副校長關靜雯表示，在種植的過程中，長者需幫忙適時淋水，學生可以學懂感恩及尊重，同時學習接納失敗，甚至學會了二十四節氣、以廚餘施肥及搭建蟲網。

陳寶莉希望政府理解到共置長幼照護設施的好處，「共置設施後，毋須專程籌辦活動，長幼亦可以進行最自然純粹的跨代交流，每日也有機會見面和互相關心。希望政府在進行市區重建，及發展北部都會區時，可以考慮。」她期望恩橡連繫跨代的工作，能引領更多團體、學校，甚或政府部門等參與其中，在五至十年內讓跨代實踐躍升社會主流。

KellyChu

研討會上，恩橡銀齡口琴隊和小學合唱團攜手演出，展現長幼共融精神。