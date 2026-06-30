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KellyChu - 恩橡基金會推動跨代共融 倡議將跨代實踐納入課程 共置長幼照護設施 | Executive日記

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KellyChu
1小時前
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生活 專欄
內容

恩橡基金會主辦、利銘澤黃瑤璧慈善基金資助的「跨代共融」研討會於6月27日舉行，研討會以「以跨世代教育塑造未來」為題，探討如何加強跨代連結，將跨代元素融入學校課程和社區空間規劃。恩橡冀透過跨界合作，培養學生的正向價值觀與未來技能，同時激勵長者終身學習、回饋社區。

倡跨代實踐納入課程　長者可作出貢獻

恩橡基金會創辦人兼董事陳寶莉表示，長幼進行跨代交流、互相學習，有助社區發展，倡議政府將跨代實踐納入學校課程。現時《價值觀教育課程架構》以「立根中華、聯通世界、擁抱未來」為總體方向，陳寶莉認為，長者在當中可以作出貢獻，「長者最適合幫助政府推廣中華文化，例如可以分享以往香港制水時期的生活，這是香港歷史的一部分，是一份認同感，讓年青人繼承前人的經驗，作為基礎，取得進一步的發展和創新。」

研討會主禮嘉賓、教育局副局長施俊輝博士致辭時表示，跨代互動為知識與文化傳承帶來寶貴機遇。學生透過與長輩直接交流，不僅能親身領悟歷史洞見與人生智慧，更能建立深層次的情感共鳴，這些都是傳統教科書或單向課堂講授難以取代的。施博士其後亦與多位專家深入交流，探討如何將「跨代實踐」納入教育體系發展方向，以促進學生品格發展，並提升整體社會福祉。

恩橡基金會創辦人兼董事陳寶莉期望五至十年內，讓跨代實踐躍升社會主流。
恩橡基金會創辦人兼董事陳寶莉期望五至十年內，讓跨代實踐躍升社會主流。
教育局副局長施俊輝博士, JP 於研討會擔任主禮及主題演講嘉賓。
教育局副局長施俊輝博士, JP 於研討會擔任主禮及主題演講嘉賓。

學生與長者交流後　懂得隨機應變及更具耐心 

瑪利曼中學的胡曉桐同學在研討會上分享，以往對長者行為感到奇怪，相處下來，才知道是因為不認識對方的過去，令自己對長者缺乏理解。胡同學稱，經過幾次的相處及參與活動，已開始掌握如何和長者交流，曾試過與長者在冒險樂園玩樂後，為了方便長者出入而即時變通，為長者尋找更適合的路線，自己對待家中長者亦比以往更有耐性。

長幼設施共置　長者分享經驗和傳承知識

因應學齡人口減少和高齡人口增加的結構性轉變，恩橡基金會積極推動重塑社區空間規劃，倡議將幼稚園、學校及長者服務等資源進行結構性整合，營造長幼共享、學習的創新環境。救世軍錦田長者之家與毗鄰的救世軍錦田幼兒學校，正是其中一個例子。幼兒學校的學生會到長者之家，與長者進行各種活動，包括一同種植及照顧盆栽。救世軍新界長者院舍綜合服務高級主任區以德表示，兒童的行動多樣性，反應難以估計，打破了長者的刻板生活，為他們注入活力。在照顧盆栽的過程中，長者感到自己仍有能力與他人分享人生經驗，將知識及智慧傳承。救世軍錦田幼兒學校副校長關靜雯表示，在種植的過程中，長者需幫忙適時淋水，學生可以學懂感恩及尊重，同時學習接納失敗，甚至學會了二十四節氣、以廚餘施肥及搭建蟲網。

陳寶莉希望政府理解到共置長幼照護設施的好處，「共置設施後，毋須專程籌辦活動，長幼亦可以進行最自然純粹的跨代交流，每日也有機會見面和互相關心。希望政府在進行市區重建，及發展北部都會區時，可以考慮。」她期望恩橡連繫跨代的工作，能引領更多團體、學校，甚或政府部門等參與其中，在五至十年內讓跨代實踐躍升社會主流。

KellyChu

研討會上，恩橡銀齡口琴隊和小學合唱團攜手演出，展現長幼共融精神。
研討會上，恩橡銀齡口琴隊和小學合唱團攜手演出，展現長幼共融精神。
恩橡基金會創辦人兼董事陳寶莉帶領教育局副局長施俊輝博士參觀現場設置的「連齡無限計劃」學生成果展，並與學生合影。
恩橡基金會創辦人兼董事陳寶莉帶領教育局副局長施俊輝博士參觀現場設置的「連齡無限計劃」學生成果展，並與學生合影。

 

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