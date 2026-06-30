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李純恩 - 海鴨蛋 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
3小時前
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生活 專欄
內容

　　前些日子在桂林香格里拉酒店跟總經理Anne吃早飯，她喜歡介紹廣西美食，要我嘗嘗北海出的海鴨鹹蛋。

　　海鴨鹹蛋好大個，一打開裏面橙紅色的油就爆流出來。每個蛋都是雙黃，蛋黃酥香油潤，蛋白賣相不佳，呈青灰色，但質地軟潤，鹹淡適中，非常好吃。在那裏住三天，天天早餐都額外喝一碗粥，為的就是用海鴨蛋配粥，吃完神清氣朗。

　　海鴨蛋算是北海名產，海裏食物豐富，海鴨吃小魚小蝦和海藻，生出來的蛋特別大。海鴨蛋醃好之後蛋黃流油起沙，吃它的時候不由想起江蘇的高郵鹹蛋。高郵出的鹹蛋在江南一帶名氣最大，說到吃鹹蛋，都要吃高郵出品，是為上等貨。高郵鹹蛋有單黃和雙黃，雙黃更高檔一點。不管單黃還是雙黃，切開一定爆油，油潤鹹香，境界甚高。高郵鹹蛋的蛋白是雪白的，打開後橙紅雪白，流着黃油，賣相比廣西的海鴨蛋好，但只是蛋白質地略為硬實，好看是好看，吃起來則不如灰灰的海鴨蛋白那麼軟香。

　　香港本來買不到高郵鹹蛋，有次上海潘公子寄了一盒給我，吃得滿口油香之後，我在報紙寫了一篇小文炫耀，香港南貨總匯「同順興」的林老闆看到之後大概也饞了起來，馬上去高郵尋貨，找到上等貨，做了香港代理，從此想吃高郵鹹蛋我就去上環幫襯「同順興」。林老闆特別喜歡在全國各地發掘優質食品，倒是可以去廣西進一些海鴨鹹蛋，價廉物美，讓好這一口的食客多一個選擇，看看自己的舌頭鍾情哪一個。

李純恩

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2026-06-26 02:00 HKT
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