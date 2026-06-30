林靜 - 大棠夏日記憶 | 紅棉樹下

每年盛夏，圍村KOL鄧達智一聲號召，大夥兒便像小學生般雀躍，結伴出遊，浩浩蕩蕩走入大棠有機生態園－－亦稱大棠荔枝山莊。



乘觀光車緩緩駛入，荷花池的水光映着天，關帝廣場的香火裊裊，馬房、羊欄、鴕鳥園、孔雀籠、蒙古包，依次在眼前鋪開。



看孔雀開屏，餵山羊吃草，與馬兒、鴕鳥、黑天鵝合影打卡，這份近距離的歡愉，竟像回到童年時光。再走進田野，摘下葡萄、香水檸檬、菠蘿、西瓜，汗流浹背，卻開心至極。今年荔枝無果，漫山卻長滿甘蔗、大樹菠蘿，還有絲苗米－－這荔枝山莊，確是個好地方。



晚宴才是全日的最高潮。園主梁福元旗下的棠人街餐館，名物荔枝柴燒雞，香氣逼人，肉嫩汁多。食法講究：先戴手套，再以剪刀裁剪或手撕，肉汁隨之流出，咬落皮脆肉嫩，齒頰留香。還有特色鄉下菜：花生苗炒芽菜、新鮮沙薑豬手、蒙古包烤全羊髀、清蒸塘養魚、自家生曬小鹹魚和小鮮魷，更有本地種絲苗米飯，好吃得令人期待下一次。



感謝鄧達智每年「夏天之約」，讓我們這班城市人與大自然親近。大棠的故事，像那荔枝柴燒雞的香氣，縈繞不散，叫人食過翻尋味，期待下次再來玩一轉。



林靜

