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林國誠 - 用祖墳決定生意 | 五里山

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林國誠
3小時前
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生活 專欄
內容

　　有一個風水典故最近想起和大家分享。在華人社會招聘員工時會有看申請人的八字來決定，在早年是非常常見的事情，不過隨着私隱條例，在面試期間完全不知道申請者的個人資料，但在從前是非常有效的方法，現在可能要靠觀其相作參考。最近見過幾個案例，蠻有趣的是聘請女傭後，往往出現不合適的問題，太多不歡而散的例子。但我有一個朋友非常聰明，他把申請者的資料和玄學家研究作出選擇。我見到朋友出來效果不錯揀到合適的姐姐。將玄學生活化，是將5000年的文化活用，對生活絕對有幫助。

　　今天分享一個真實的風水故事。在60年前土葬的管制更少，有一福主找了一位堪輿名師在元朗點了一地。這地非常出名，基本上學過陰宅班的老師都會帶學生去研究，因為是近代大師傳的作品。不過能解讀此穴布局的人不多。作者有幸跟隨大師傅的門人上山親述這個穴的特性。

　　福主本是做建築的，把先人葬後生意慢慢好轉，生活開始有改善。更有一次有機會遇上香港早期其中一個最大的發展商合作。這個大發展商竟然是問福主的祖墳葬在那裏，他要派一位風水師去做勘察才決定，會否選擇合作。而這位去勘察的風水師名字更如雷貫耳。堪輿完此穴後，當然認為是當運的穴的無疑。雙方的合作便開始。能泊住一個大型發展商，生意非常之好，短短的時間亦成為了富豪。我認為這是非常有智慧的方法。如果對的祖墳不行運，或者根本會破敗，就不應選擇合作。

林國誠

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　　真正要學習上乘的風水確實一點都不容易，而且和現今節奏完全不符合。從前學風水，師傅會帶徒弟上山先學巒頭工夫，起碼行幾年到對巒頭有一定的根基和觀察師徒的德行才開始教理氣術數的部分。因為巒頭絕對是掌握風水的吉凶，我演繹為風水的基因。不懂巒頭，我可以肯定不無陰陽二宅不會做到好風水。就是從小便要隨師上山，不論寒暑，天氣好壞，都要上山，因為不同的天氣會見到有不同的角度如流水方向速度等。山火燒後又要盡快出去
2026-06-16 02:00 HKT
五里山