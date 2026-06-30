林國誠 - 用祖墳決定生意 | 五里山

有一個風水典故最近想起和大家分享。在華人社會招聘員工時會有看申請人的八字來決定，在早年是非常常見的事情，不過隨着私隱條例，在面試期間完全不知道申請者的個人資料，但在從前是非常有效的方法，現在可能要靠觀其相作參考。最近見過幾個案例，蠻有趣的是聘請女傭後，往往出現不合適的問題，太多不歡而散的例子。但我有一個朋友非常聰明，他把申請者的資料和玄學家研究作出選擇。我見到朋友出來效果不錯揀到合適的姐姐。將玄學生活化，是將5000年的文化活用，對生活絕對有幫助。



今天分享一個真實的風水故事。在60年前土葬的管制更少，有一福主找了一位堪輿名師在元朗點了一地。這地非常出名，基本上學過陰宅班的老師都會帶學生去研究，因為是近代大師傳的作品。不過能解讀此穴布局的人不多。作者有幸跟隨大師傅的門人上山親述這個穴的特性。



福主本是做建築的，把先人葬後生意慢慢好轉，生活開始有改善。更有一次有機會遇上香港早期其中一個最大的發展商合作。這個大發展商竟然是問福主的祖墳葬在那裏，他要派一位風水師去做勘察才決定，會否選擇合作。而這位去勘察的風水師名字更如雷貫耳。堪輿完此穴後，當然認為是當運的穴的無疑。雙方的合作便開始。能泊住一個大型發展商，生意非常之好，短短的時間亦成為了富豪。我認為這是非常有智慧的方法。如果對的祖墳不行運，或者根本會破敗，就不應選擇合作。



林國誠