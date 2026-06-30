KellyChu - 《國安檔案解密》今首播 鄧炳強：透過真實案件了解真相 | Executive日記

《香港國安法》實施6周年，保安局推出電視節目《國安檔案解密》，今晚首播。節目內容主要圍繞「唐英傑案」、「羊村繪本案」等數宗國安案件，披露更多鮮為人知嘅案情。保安局局長鄧炳強昨於節目啟動禮上說，今次推出電視節目，係因覺得透過講解真實國安案件，可讓社會大眾清楚了解危害國家安全行為，以及相關案件真相，亦是對檢控、查案人員嘅肯定。



警務處國家安全處總警司李桂華指，節目中提到幾宗案件有涉及煽動，目標、對象往往係年輕人，若未能及時制止，後果可以好嚴重。佢話，以往市民透過新聞報道了解到簡單案情、控罪等，但今次節目會披露更多鮮為人知嘅細節，希望讓社會反思當時情況，亦要慎防危害國家安全行為再出現，不能「好了傷疤忘了痛」。



懲教署因應2019年黑暴事件推出相應更生措施，包括「沿途有『理』」計劃，協助在囚人士去除偏激思想，重建正確價值觀。署方表示，計劃屬自願參與性質，目前參與率達99%，反映計劃受在囚人士肯定，而完成計劃人士離開院所後再犯案嘅比率亦非常低。



KellyChu