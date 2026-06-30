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KellyChu - 《施政報告》公眾諮詢啟動 拍片呈獻4年成果 李家超邀市民齊譜更精彩樂章 | Executive日記

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KellyChu
3小時前
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生活 專欄
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2026年《施政報告》昨日展開公眾諮詢，特首李家超特別拍攝宣傳片，邀請市民積極發表意見。佢喺片中回顧今屆政府施政成果，表示過去4年政府聽取市民意見，落實不同政策措施，發展經濟改善民生，施政越見成效，又說期望收到市民意見，一齊譜寫更精彩樂章。

　　短片介紹政府部分政策措施，包括簡約公屋、簡樸房、社區客廳、基層醫療、香港中醫醫院、第三間醫學院、粉嶺繞道、中九龍繞道、港深西部鐵路（洪水橋至前海）、啟德體育園、規管網約車服務及河套香港園區等。

　　另外亦提到特首喺去年《施政報告》提出嘅「AI+」發展策略，將推動人工智能發展列為核心產業，增撥資源設立多個全新機構與基金，全方位促進AI喺各行業嘅深度融合與政府公務應用。宣傳片風格亦看似是用AI製作，真係呼應政策，善用科技。

　　今年正值特區政府制訂香港第一個五年規劃，為未來五年規劃和經濟、社會發展指明方向。政府表示，《施政報告》作為行政長官年度施政部署，將訂立多項具體指標，回應五年規劃，並因時制宜推出政策措施。目標係讓市民分享發展紅利，增加市民福祉。

　　《2026年施政報告》公眾諮詢網站、Facebook專頁已經開設，市民亦可透過電話2432 1899、傳真2537 9083、電郵[email protected]，或郵寄香港添美道2號政府總部西翼26樓特首政策組施政報告小組提交意見。

KellyChu

短片看似用AI製作，其中生成長者與醫護互動場景，讚民生措施到位。
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