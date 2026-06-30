曾安業 - 跟孩子站在同一起跑線 | 安業興邦

最近上映的《反斗奇兵5》中，最受關注的新角色是一部能夠聊天、提供建議，甚至比玩具更能吸引孩子注意力的智能平板。這個角色之所以引起不少家長共鳴，不只是因為它代表屏幕時代的延續，更因為它反映了一個現實：今天的孩子接觸人工智能（AI）的時間，可能比很多父母想像得更早。當不少家長仍將AI視為未來科技時，對孩子而言，它已經成為童年生活的一部分。



每一代父母都有屬於自己的育兒挑戰。上一代擔心電視影響學習，後來智能手機和社交媒體成為家長眼中的「洪水猛獸」。如今，AI的出現，讓育兒課題再次升級。



有趣的是，AI同時令育兒變得更容易，也變得更困難。



對不少家長而言，AI猶如一位全天候的育兒顧問。孩子不願做功課怎麼辦？如何安排暑假活動？如何與青春期子女溝通？只要輸入問題，AI往往能即時提供建議和方案。過去家長需要翻閱書籍、向朋友請教，甚至參加講座才能獲得的資訊，如今往往幾秒鐘內便可取得。



與此同時，AI亦為家長帶來無力感和焦慮。成年人本身也未必完全懂得如何與AI共處。工作上開始要求使用AI工具，生活上越來越多事情可以交由AI協助處理，不少人一方面擔心自己跟不上科技發展，另一方面又擔心過度依賴AI。這種矛盾和不確定感，正是許多家長正在面對的新挑戰。換言之，這一次家長不是站在旁邊指導，而是與孩子一起面對同樣的問題。AI是一項讓父母和孩子站在同一起跑線上的科技。因此，真正值得關心的課題，是當AI越來越早進入孩子的世界，父母應該如何陪伴他們一起探索這個全新的世界。



學習如何與AI共處



當孩子開始對AI產生好奇並提出問題時，正是一個自然而合適的討論契機。家長不妨與孩子一起向AI發問，分析哪些內容有用、哪些需要核實，並討論如何進一步尋找可靠資訊。就如我們會教導孩子安全使用互聯網一樣，AI素養亦應成為家庭教育的一部分。AI的普及已是大勢所趨，禁止使用並不現實。教育孩子如何利用AI協助理解概念、提出問題、探索不同觀點更為重要，畢竟在AI可以輕易提供答案的年代，真正重要的或許不再是記住多少答案，而是創造力、解難能力和獨立思考能力。



AI亦正在改變孩子與家長之間的關係。在AI時代，孩子遇到問題時，未必先問父母或老師，而可能先向AI尋求答案。當AI逐漸成為孩子的「第二位老師」，甚至某程度上的「知識權威」，家長在家庭教育中的角色亦正在改變。當答案越來越容易取得，家長的角色或許不再是提供答案的人，而是陪伴孩子理解和判斷的人。



人工智能將持續發展，沒有人能完全預測它將如何改變下一代的成長環境。但可以肯定的是，未來孩子需要學習的不只是如何使用AI，而是如何與AI共處。



在AI面前，父母和孩子很多時候都同樣在摸索和學習。在這個快速變化的時代，家長未必需要成為AI專家，但需要成為與孩子一起學習和探索的同行者。未來家庭中最重要的對話，或許不再只是「今天做了功課沒有？」，而是「你今天問了AI甚麼問題？」以及「你如何判斷它的答案是否正確？」因為在AI時代，知識變得唾手可得，但判斷力卻比以往任何時候都更加珍貴。



曾安業