Cally - 金價回落應否入手 AI概念越升越有《新城財經投資博覽2026》強勢回歸 | 商界講呢啲

近期投資市場十分熱鬧，黃金價格從年初高位回落，好多投資者都會問：「金價落返啲喎，入唔入得過？」另一方面，AI熱潮持續席捲全球，股價一浪接一浪；再加上《美墨加協定》（USMCA）新貿易秩序啱啱敲定，令人眼花繚亂。面對下半年市場變局，究竟應該點部署？



與其自己估估下，不如直接向專家取經。一向大受投資者歡迎的《新城財經投資博覽2026》將於7月11日強勢回歸，今次雲集多位市場重量級嘉賓，從港股、美股、黃金到AI概念股，全面分析最新走勢，為大家拆解下半年投資機遇。



有興趣掌握下半年投資方向的讀者，不妨報名到場聽講座，了解市場最新情況，話唔定下一隻跑出的潛力股，就在專家的分析之中。



《新城財經投資博覽2026》



日期：2026年7月11日（星期六）



時間：上午10時30分至下午5時



地點：香港會議展覽中心會議室S221



講者包括：



星級股評人：胡孟青



著名基金經理：黃國英



「師傅講港股」主持：黃瑋傑



「道指納指話你知」主持：陳俊文、朱家明

