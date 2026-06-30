Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Cally - 金價回落應否入手 AI概念越升越有《新城財經投資博覽2026》強勢回歸 | 商界講呢啲

商界講呢啲
商界講呢啲
Cally
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　近期投資市場十分熱鬧，黃金價格從年初高位回落，好多投資者都會問：「金價落返啲喎，入唔入得過？」另一方面，AI熱潮持續席捲全球，股價一浪接一浪；再加上《美墨加協定》（USMCA）新貿易秩序啱啱敲定，令人眼花繚亂。面對下半年市場變局，究竟應該點部署？

　　與其自己估估下，不如直接向專家取經。一向大受投資者歡迎的《新城財經投資博覽2026》將於7月11日強勢回歸，今次雲集多位市場重量級嘉賓，從港股、美股、黃金到AI概念股，全面分析最新走勢，為大家拆解下半年投資機遇。

　　有興趣掌握下半年投資方向的讀者，不妨報名到場聽講座，了解市場最新情況，話唔定下一隻跑出的潛力股，就在專家的分析之中。


《新城財經投資博覽2026》

日期：2026年7月11日（星期六）

時間：上午10時30分至下午5時

地點：香港會議展覽中心會議室S221

講者包括：

星級股評人：胡孟青

著名基金經理：黃國英

「師傅講港股」主持：黃瑋傑

「道指納指話你知」主持：陳俊文、朱家明
 

最Hit
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
影視圈
10小時前
世界盃2026｜巴西2：1反勝日本。路透社
世界盃2026｜馬天尼利96分鐘絕殺 巴西2：1反勝日本
足球世界
4小時前
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
影視圈
14小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
8小時前
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
01:21
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
社會
13小時前
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
世界盃2026預告｜日本惡鬥巴西拼淘汰賽首勝 加普化悲憤為力量率荷蘭惡鬥摩洛哥
足球世界
12小時前
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
01:21
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
社會
16小時前
譚凱琪（左）入稟呈請金牌監製鄧特希（中）與女演員呂晶晶（右）破產 。資料圖片
譚凱琪入稟呈請金牌監製鄧特希與女演員呂晶晶破產
社會
12小時前
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
更多文章
Cally - 99元歎原個冬瓜盅！ 大家樂夏日消暑 抵食推介 | 商界講呢啲
炎炎夏日，氣溫屢創新高。要數消暑佳品，必定是清甜滋潤的冬瓜盅！剛收到好消息，大家樂於6月27日至7月1日一連5日推出限定「冬瓜盅」二人套餐，晚市時段只需99元超值價（標準價140元）就可以享用到，性價比極高。&nbsp; 不足百元可以歎雙人餐，而且用料絕不馬虎。餐廳特意挑選種植約90天的綠春小冬瓜，貪其鮮甜厚肉、形狀優美。加上時令夜香花、瑤柱、勝瓜及花菇等滋潤食材，一起即場燉煮近1小時，火候
2026-06-26 02:00 HKT
商界講呢啲