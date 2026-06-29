Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 黃大仙祠上香 搶第一才靈驗？ | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　為何新年要去黃大仙祠搶頭炷香？是否「跑得快，好世界」，必須搶到第一才靈驗？續上期讀者詢問有關黃大仙的問題，今期我們來談談這個話題。

　　每逢除夕子夜，黃大仙祠門外總是人頭湧湧。善信手持大香、通宵守候，只為待子時一到，搶先向仙師獻上新年的第一炷香。這個聞名中外的「搶頭炷香」習俗，到底有何魔力？

　　不少人誤以為「頭炷香」是指全祠、甚至全港的第一炷香。其實按道教傳統，頭炷香是指每位善信在新年向神明奉上「自己的第一炷香」，只要心誠，人人所上皆是頭炷香。頭炷香早年本是嗇色園內道長與同門在除夕向仙師拜年的活動，後來祠門開放、善信日增，加上名人效應與傳媒報道推波助瀾，每年除夕總有善信以生肖造型亮相爭香，漸漸演變成全城矚目的新春盛事。近年廟方更安排人流管理及直播，讓未能親身到場者一同祈福，由個人祈願延伸成全城共同迎新的儀式。民間則相信，年三十晚十一時子時交界、祠門大開之際，最先插進香爐的香，願望最易上達仙師，庇佑亦最深厚，故有爭先之風。

　　從民俗角度看，爭上頭炷香反映香港人敢拼敢搶、不甘後人的性格特質；但從玄學角度看，香的本義是以清香上達天聽，表敬意、表誠心，若為爭先而推撞動怒，反而失了禮神之本。其實大家冒着寒風擠擁而上，求的未必是大富大貴，更多是祈求家人新一年無病無痛、事事順遂。真正有用的頭炷香，是提醒自己在新年第一刻便立下善念：願家宅平安、身心康泰，亦願自己少一分貪嗔，多一分慈悲與正念。心正、念正、行正，這炷香才不止於一縷青煙，而會化成一整年的福德與力量，也讓黃大仙祠的香火，歷經百年依舊鼎盛。

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

最Hit
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
14小時前
九龍城法院外紅Van剷行人路1死18傷 男途人重創送院亡 司機涉危駕被捕
00:50
九龍城法院外紅Van剷行人路1死18傷 男途人重創送院亡 司機涉危駕被捕
突發
8小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
13小時前
九龍城小巴車禍｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
00:50
九龍城奪命小巴｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
突發
8小時前
九龍城奪命小巴｜死者為休班食環督察 據悉司機疑因前車收慢釀禍
九龍城奪命小巴｜死者為休班食環督察 據悉司機疑因前車收慢釀禍
突發
5小時前
陳瀅海島狂派噴血福利 細碼比堅尼包不住豐滿上圍 誘人S形曲線凹凸有致極吸睛
陳瀅海島狂派噴血福利 細碼比堅尼包不住豐滿上圍 誘人S形曲線凹凸有致極吸睛
影視圈
9小時前
第69期六合彩今晚（28日）攪珠。
六合彩︱3000萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
6小時前
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
7小時前
夜歸女以為送錯外賣 鐵閘離奇掛紙袋打開得「呢樣嘢」 網民爆同類怪事 驚揭「賊人踩線」密碼｜Juicy叮
夜歸女以為送錯外賣 鐵閘離奇掛紙袋打開得「呢樣嘢」 網民爆同類怪事 驚揭「賊人踩線」密碼｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
陳伶俐突刪老公劉頌銘合照傳再離婚 港姐出身前夫為林敏驄 再嫁富商胡嘉烈後人近年潛心修佛
陳伶俐突刪老公劉頌銘合照傳再離婚 港姐出身前夫為林敏驄 再嫁富商胡嘉烈後人近年潛心修佛
影視圈
9小時前
更多文章
李丞責 - 黃大仙 為何特別靈驗？ | 李丞責博士玄學信箱
　　續上期讀者詢問有關黃大仙的問題，今期我們談談黃大仙為何特別靈驗，以及香港人對黃大仙的深厚感情。 　　常言道：「黃大仙，有求必應。」這八個字並非空穴來風，而是百年來無數善信口耳相傳的見證。香港人如此鍾情黃大仙，除了求一個心安，亦因歷史上確有不少令人嘖嘖稱奇的事蹟。 　　黃大仙在香港的靈驗之名，於日治時期「三年零八個月」最為人津津樂道。當時戰火連天，九龍多處受到轟炸，鄰近的啟德機場亦未
2026-06-22 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱