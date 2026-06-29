李丞責 - 黃大仙祠上香 搶第一才靈驗？ | 李丞責博士玄學信箱
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為何新年要去黃大仙祠搶頭炷香？是否「跑得快，好世界」，必須搶到第一才靈驗？續上期讀者詢問有關黃大仙的問題，今期我們來談談這個話題。
每逢除夕子夜，黃大仙祠門外總是人頭湧湧。善信手持大香、通宵守候，只為待子時一到，搶先向仙師獻上新年的第一炷香。這個聞名中外的「搶頭炷香」習俗，到底有何魔力？
不少人誤以為「頭炷香」是指全祠、甚至全港的第一炷香。其實按道教傳統，頭炷香是指每位善信在新年向神明奉上「自己的第一炷香」，只要心誠，人人所上皆是頭炷香。頭炷香早年本是嗇色園內道長與同門在除夕向仙師拜年的活動，後來祠門開放、善信日增，加上名人效應與傳媒報道推波助瀾，每年除夕總有善信以生肖造型亮相爭香，漸漸演變成全城矚目的新春盛事。近年廟方更安排人流管理及直播，讓未能親身到場者一同祈福，由個人祈願延伸成全城共同迎新的儀式。民間則相信，年三十晚十一時子時交界、祠門大開之際，最先插進香爐的香，願望最易上達仙師，庇佑亦最深厚，故有爭先之風。
從民俗角度看，爭上頭炷香反映香港人敢拼敢搶、不甘後人的性格特質；但從玄學角度看，香的本義是以清香上達天聽，表敬意、表誠心，若為爭先而推撞動怒，反而失了禮神之本。其實大家冒着寒風擠擁而上，求的未必是大富大貴，更多是祈求家人新一年無病無痛、事事順遂。真正有用的頭炷香，是提醒自己在新年第一刻便立下善念：願家宅平安、身心康泰，亦願自己少一分貪嗔，多一分慈悲與正念。心正、念正、行正，這炷香才不止於一縷青煙，而會化成一整年的福德與力量，也讓黃大仙祠的香火，歷經百年依舊鼎盛。
著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
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