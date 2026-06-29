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林靜 - 一曲天涯 | 紅棉樹下

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林靜
2小時前
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生活 專欄
內容

　　樂壇從不乏經典翻唱，卻極少有人能如Jennifer Warnes一般，以一己之聲，賦予Leonard Cohen的詩意樂曲全新的靈魂。Cohen身為加拿大傳奇詩人與音樂人，親手譜寫的樂章飽含深沉內蘊，低吟淺唱間藏盡人世百態，卻始終帶有幾分低沉克制的留白。而Jennifer的演繹，恰似萬里晴空鋪展的一抹晚霞，溫柔遼闊，將《Famous Blue Raincoat》的韻致，唱得動徹人心，成為樂史不朽的示範級天碟。

　　這首1971年收錄於《Songs of Love and Hate》的作品，由Cohen獨立包辦詞曲，以書信體娓娓道來紐約冬夜的三角情緣，結尾落款暗藏作者私人情愫，通篇是細膩的愛情博弈與人性思索，並無外界揣測的政治隱喻。

　　世人誤讀其政治內涵，只因歌詞嵌入時代符號，搭配同專輯曲目宏大的城市意象，映照出70年代的時代氛圍。事實上，歌曲核心是對兩性情感佔有與束縛的深刻思辨，解構人際間的情感桎梏，是一場關於人性的疑問。

　　身為曾伴隨Cohen合唱的樂友，Jennifer在詩人樂壇沉寂之時，以一張致敬專輯為其發聲。清亮清越的女聲，中和了原作的陰鬱深沉，搭配頂尖樂手陣容的演繹，薩克斯風的哀婉、低音提琴的沉穩交織，層次豐富動人。

　　這張專輯更被譽為發燒友心中的女聲碟皇，獲《TAS》權威認證，歷經多次重製升級，憑着極致的錄音細節與真實樂器質感，成為音響試金石。一首藍雨衣，以私人情懷照見人世哲思，以絕美演繹傳承詩意。

林靜

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2026-06-27 02:00 HKT
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