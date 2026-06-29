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月理萬機 - 運動力量 凝聚機場 | 月理萬機

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2小時前
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生活 專欄
內容

　　「香港國際機場同業單車及划艇比賽2026」於6月中在機場新啟用的二號客運大樓（T2）接機大堂熱鬧登場。活動今年已踏入第四屆，過往曾於機場員工綜合大樓及亞洲國際博覽館舉行，今年特意移師回到T2舉辦，亦是T2啟用後首次迎來如此大型的機場社群聚會，場面熱鬧非凡，為這座設計充滿現代感的新地標添上活力氣息。

　　活動以運動作為交流平台，促進機場社區與各業務夥伴之間的聯繫與凝聚力。是次比賽陣容鼎盛，吸引到來自27個團體，合共約1000名參賽者及支持者參與，包括香港機場管理局及其附屬公司、政府部門、航空公司及業務夥伴，其中香港鐵路有限公司及香港交易及結算所有限公司更是首次參賽，進一步拓展機場聯繫社區的能力。在比賽中，每支隊伍須以接力形式完成相當於20公里的單車及兩分鐘划艇挑戰，當中新增考驗臂力的「坐式壺鈴彎舉項目」，既考驗體能，亦講求團隊默契。

　　接機大堂氣氛熱烈，參加者全情投入比賽，啦啦隊的打氣聲此起彼落。經過一番龍爭虎鬥，最終由消防處隊伍及機管局隊伍分別在其所屬組別奪得總冠軍。過程中，各團隊展現互助合作精神，充分體現機構間的互信鼓勵與支持。

　　一直以來，機管局積極推動社區活動聯繫各界，促進跨界別合作，並關注員工身心健康。除了同業競賽外，於本月我們亦舉辦了「機管局麻雀王大賽」及「父親節皮革工作坊」，讓員工聯誼一下，放鬆身心。在父親節前，我們更於機場多個辦公地點派發禮物，將節日的溫暖與心意延伸至工作間。我們會繼續通過各種活動，讓機場社群的每一份子能夠發揮「WORK HARD PLAY HARD」的精神，攜手創造更高效、更具活力的工作環境。

香港機場管理局
機場運行執行總監    
姚兆聰
 

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2026-05-26 02:00 HKT
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