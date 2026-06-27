馮榕榕（Ruby） - 雨季穿搭 | 榕榕細語

近來天氣反覆，雨水幾乎成了每日都會遇上的風景。即使外面下着綿綿細雨，或者忽然來一場驟雨，形象仍然不應因天氣而鬆懈。無論是上班見客、外出辦事，還是周末與朋友見面，穿搭始終是第一印象的重要一環。為了方便而隨便穿搭，雖然看似實際，卻往往容易予人一種欠缺心思、甚至有點吊兒郎當的感覺。其實，雨天也可以穿得大方、優雅，而且有層次，只要選對幾件單品，便能在實用與美感之間取得平衡，讓自己無論晴天、陰天或雨天，都保持一個美好的形象。



第一件值得購入的是短筒雨靴。相較傳統長筒款式，短筒雨靴更輕巧，也更容易融入日常造型，無論配長褲、半裙還是連身裙，都能穿出利落感。第二件是防水風衣。風衣本來就是雨天的經典單品，而加入防潑水或防水物料後，實用性更高，整體輪廓亦更清爽，尤其適合香港這種天氣反覆、晴雨難料的城市。第三件是髮髻。雨天最怕頭髮被潮氣弄得凌亂，一個乾淨利落的盤髮，不但方便，也能令整體氣質更精神，帶出一種不費力的優雅。



第四件是高開衩中長裙。這類裙款若選用挺身或快乾物料，便能保留裙擺的流動感，同時避免布料因雨水變得沉重。高開衩設計亦令造型更輕盈，走動之間自然多了一份姿態。第五件是設計感摺疊雨傘。雨傘從來不只是遮雨工具，更可以是造型的一部分；一把外形簡潔、鮮艷顏色的摺疊傘，既方便收納，也能為整體穿搭加分。第六件則是高機能科技外套。真正實用的科技外套，不只要防水，還要透氣、輕量、容易打理，才能真正應付日常出入，陪伴你由辦公室走到街頭。



說到底，雨天穿搭的重點，不是把自己包得密不透風，而是懂得在功能與美感之間找到平衡。當你有了這六件單品，面對再大的雨，也不必擔心自己顯得狼狽。衣着的目的，從來不只是遮身，而是讓人看起來整潔、自在、得體。希望大家在每一個下雨的日子，都依然可以保持美好形象，以從容的步伐走出門外，穿得有風度，也穿得有態度。



馮榕榕（Ruby）